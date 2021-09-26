Джошуа: Усик нічим мене не здивував
Британський боксер після поєдинку заявив, що "нічого не бачив" після дев'ятого раунду через підбитого ока.
Український боксер Олександр Усик переміг за очками Ентоні Джошуа з Великобританії, забравши у нього чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF і IBO, проте британець після поразки заявив, що Усик нічим його не здивував, повідомляє Аroged.
"Вітаю Усика, він відмінно попрацював. Що пішло не так? Я просто зазнав невдачі, таке буває. Після дев'ятого раунду я нічого не бачив, око було закрите", — розповів Джошуа.
При цьому британець стверджує, що нічому не здивувався "при всій повазі до Усика".
"Він був трохи легшим, тримав хороший темп. Але при цьому пропускає і пропускає. В помсту мені потрібно буде придумати, як бити частіше і сильніше", — заявив Ентоні Джошуа по закінченню поєдинку.
Нагадаємо Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа суддівським рішенням за підсумками 12 раундів, завоювавши звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.
Відомо, що через 40 хвилин після закінчення поєдинку Усика привітав з перемогою президент Володимир Зеленський.
Сам Олександр Усик через кілька годин після перемоги над Джошуа заявив в своєму зверненні що всіх сильно любить "за підтримку, яскраві слова і за непідтримку".
Фокус вів тестову трансляцію цього поєдинку.