"Я вас усіх дуже люблю!": Усик записав перше відеозвернення після поєдинку

Спортсмен згадав і тих, хто не підтримував його. Їм він теж по-своєму вдячний.

Український боксер Олександр Усик, який став новим чемпіоном світу в суперважкій вазі, через кілька годин після перемоги над британцем Ентоні Джошуа опублікував на своїй сторінці в Instagram звернення зі словами подяки.

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"Я дуже вас усіх сильно люблю за вашу підтримку, за ваші яскраві слова, за непідтримку! Пояси їдуть додому! Всім добра!", – сказав чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.

[ + – ] Втомлений, але щасливий Олександр Усик опублікував слова подяки

На кадрах видно, що на розсіченій брові спортсмена, результат четвертого раунду, накладені шви, а під очима – гематоми після поєдинку.

Бій із британцем Ентоні Джошуа став для Олександра третім у суперважкій вазі. Спортсмени провели на рингу всі 12 раундів, й українець здобув перемогу за очками. Раніше промоутери не виключали, що в цьому поєдинку українець має всі шанси на перемогу, хоча британець був впевнений, що нокаутує суперника.

Коли Усик почув вердикт суддів, то не зміг стримати сліз, а потім, як і на Олімпійських іграх в Лондоні в 2012 році, станцював український гопак із прапором.

Українець повернув у нашу країну пояси, що в 2017 році програв Джошуа Володимир Кличко. На цьому наголосив у своєму привітанні чемпіону глава держави Володимир Зеленський, зазначивши, що "Україна повертає своє".

Поки українець святкує перемогу, промоутер Джошуа Ентоні Хірн заявив, що його підопічний скористається прописаним в контракті пунктом про обов'язковий реванш, де може показати себе "значно краще". Він уже робив так після поразки в поєдинку з Енді Руїсом.

Незважаючи на програш Джошуа, Хірн привітав Усика з перемогою.

Нагадаємо, всі 12 раундів бою Усик-Джошуа були дуже непростими, але найбільш напруженими стали два фінальних.