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Спорт Бій "Джошуа-Усик"

"Я вас усіх дуже люблю!": Усик записав перше відеозвернення після поєдинку

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Олександр Усик з переможеним Джошуа
Фото: Matchroom Boxing | Алксандр Усик і Ентоні Джошуа після бою

Спортсмен згадав і тих, хто не підтримував його. Їм він теж по-своєму вдячний.

Український боксер Олександр Усик, який став новим чемпіоном світу в суперважкій вазі, через кілька годин після перемоги над британцем Ентоні Джошуа опублікував на своїй сторінці в Instagram звернення зі словами подяки.

"Я дуже вас усіх сильно люблю за вашу підтримку, за ваші яскраві слова, за непідтримку! Пояси їдуть додому! Всім добра!", – сказав чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.

Втомлений, але щасливий Олександр Усик опублікував слова подяки

На кадрах видно, що на розсіченій брові спортсмена, результат четвертого раунду, накладені шви, а під очима – гематоми після поєдинку.

Бій із британцем Ентоні Джошуа став для Олександра третім у суперважкій вазі. Спортсмени провели на рингу всі 12 раундів, й українець здобув перемогу за очками. Раніше промоутери не виключали, що в цьому поєдинку українець має всі шанси на перемогу, хоча британець був впевнений, що нокаутує суперника.

Коли Усик почув вердикт суддів, то не зміг стримати сліз, а потім, як і на Олімпійських іграх в Лондоні в 2012 році, станцював український гопак із прапором.

Українець повернув у нашу країну пояси, що в 2017 році програв Джошуа Володимир Кличко. На цьому наголосив у своєму привітанні чемпіону глава держави Володимир Зеленський, зазначивши, що "Україна повертає своє".

Поки українець святкує перемогу, промоутер Джошуа Ентоні Хірн заявив, що його підопічний скористається прописаним в контракті пунктом про обов'язковий реванш, де може показати себе "значно краще". Він уже робив так після поразки в поєдинку з Енді Руїсом.

Незважаючи на програш Джошуа, Хірн привітав Усика з перемогою.

Нагадаємо, всі 12 раундів бою Усик-Джошуа були дуже непростими, але найбільш напруженими стали два фінальних.