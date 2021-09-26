Джошуа: Усик ничем меня не удивил

Британский боксер после поединка заявил, что "ничего не видел" после девятого раунда из-за подбитого глаза.

Украинский боксер Александр Усик победил по очкам Энтони Джошуа из Великобритании, забрав у него чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO, однако британец после поражения заявил, что Усик ничем его не удивил, сообщает Аroged.

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"Поздравляю Усика, он отлично поработал. Что пошло не так? Я просто потерпел неудачу, такое бывает. После девятого раунда я ничего не видел, глаз был закрыт", – рассказал Джошуа.

При этом британец утверждает, что ничему не удивился "при всем уважении к Усику".

"Он был полегче, держал хороший темп. Но при этом пропускает и пропускает. В отместку мне нужно будет придумать, как бить чаще и сильнее", – заявил Энтони Джошуа по окончанию поединка.

Напомним Александр Усик победил Энтони Джошуа судейским решением по итогам 12 раундов, завоевав звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Известно, что через 40 минут после окончания поединка Усика поздравил с победой президент Владимир Зеленский.

Сам Александр Усик через несколько часов после победы над Джошуа заявил в своем обращении что всех сильно любит "за поддержку, яркие слова и за неподдержку".

Фокус вел тестовую трансляцию этого поединка.