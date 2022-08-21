5 цікавих фактів про Олександра Усика

Фокус зібрав кілька найвідоміших фактів про зірку рингу.

У Саудівській Аравії 21 серпня на арені King Abdullah Sports City відбувся бій-реванш Ентоні Джошуа з Олександром Усиком, під час якого британець намагався повернути собі титул чемпіона світу з боксу у надважкій вазі за версією WBA, WBO, IBF та IBO.

Напружений бій тривав 12 раундів і завершився перемогою українця.

Фокус зібрав кілька найвідоміших фактів про зірку рингу.

Як і багато українських хлопчаків, Олександр Усік хотів стати футболістом і навіть відвідував школу футбольного клубу "Таврія", але у 15 років передумав і вирішив, що займатиметься боксом; Боксер міг виїхати до США та продовжувати кар'єру там, його змусила змінити рішення смерть батька у 2012 році; Батьки Усіка були нерелігійними людьми, але він став віруючим під впливом бабусі у 15 років; Дочка спортсмена займається танцями, старший син футболом, а молодший – тенісом; Олександр Усик має багато татуювань: біцепси прикрашають імена його дітей, на передпліччі набиті олімпійські кільця на честь перемоги на Олімпіаді у 2012 році, також є український тризуб, воїн-спартанець, Києво-Печерська лавра, Батьківщина-мати, Батьківщина спині Архангел Гаврило.

Усі пояси, які виграв Усик, до Джошуа належали іншому українському боксерові – Володимиру Кличку, який, своєю чергою, їх програв у бою з британцем.

Джошуа вже один раз втрачав усі пояси, коли сенсаційно програв мексиканцю Енді Руїсу, проте зумів повернути їх у матчі-реванші.

Також Фокус розповідав, як Усіка зустрічали в Україні після першої перемоги над Джошуа.