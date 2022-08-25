На первой строчке: Усик возглавил мировой боксерский рейтинг журнала The Ring

Победив Энтони Джошуа, украинский боксер стал чемпионом мира по версии журнала.

Победив в бое-реванше британца Энтони Джошуа, украинский боксер Александр Усик не только защитил чемпионские титулы в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, но и стал чемпионом мира по версии журнала The Ring.

Теперь в рейтинге, составленном журналом, Усик находится на первой строчке в тяжелом весе, а также он возглавил рейтинг боксеров всех весовых категорий.

На второй строчке рейтинга расположился японец Наоя Иноуэ, на третьей — американец Теренс Кроуфорд.

[ + – ] Сейчас рейтинг журнала The Ring выглядит так

Американский журнал, основанный 100 лет назад, является одним из самых авторитетных изданий в мире бокса и с 1922 года вручает бойцам собственный титул чемпиона мира. Получить пояс можно двумя способами: победить действующего чемпиона или выиграть поединок между первым и вторым номерами рейтинга журнала.

Напомним, бой Энтони Джошуа с Александром Усиком состоялся 20 августа в Саудовской Аравии. Он длился все 12 раундов, Усик победил по очкам. Обоим боксерам за этот поединок полагался гонорар в размере $40 млн.

После победы Усик записал обращение к украинским военным. Он пожелал сил, точности и мирного неба над головой батальону "Штурм", ветеранам морской пехоты и 45-му батальону ВСУ.