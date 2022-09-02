Олександр Усик розповів про депресію та розмови з Богом

Відомий боксер на пресконференції розповів, як переживав розлуку із сім'єю

Сьогодні чемпіон з боксу Олександр Усик дав відверте інтерв'ю, в якому розповів і про свою боксерську кар'єру, і про те, як переживав розлуку із сім'єю. Але депресії, за словами Усика, в нього не було, повідомляє кореспондент Фокусу.

Олександр Усик зазначив, що багато хто зараз використовує термін "депресія" не за призначенням, сам він до себе його застосувати не може. Навіть коли він виїхав за кордон, відчував лише хвилювання.

"Це слово, його зробили популярним. Ледве щось не так, люди кажуть: у мене депресія. У мене не було депресії. Коли я виїхав за кордон, і почав облаштовувати свій табір, у мене в голові та в серці було хвилювання та нерозуміння. Коли ти виїжджаєш із країни, де падають бомби і приїжджаєш туди, де все спокійно, люди гуляють... вони у своїй країні і в них все нормально, то в твоїй голові змінюються якісь речі, на які ти раніше не звертав уваги. Я просто ходив мовчки, дивився на усміхнених людей і думав: "треба додому повернути ці усмішки", — сказав боксер.

[ + – ] Олександр Усик дав відверте інтерв'ю

Він сказав, що найбільше переживав розлуку із сім'єю: дітьми та дружиною. Тому, що саме вони дають йому сили рухатись далі.

"Коли ти довго не бачиш дітей, тобі чогось не вистачає. Мої діти — це моя сила, яка мене надихає йти вперед, — моя сім'я, моя дружина, а коли я бачу, що вони теж втомилися, їм хочеться, щоб я повернувся додому, але так би я не сказав, що в мене депресія", — описав свої почуття Усик.

Розповів чемпіон і про те, як справляється із труднощами. За його словами, йому в цьому допомагає молитва.

"Я вікна не б'ю, пляшками не кидаюся, пісні співаю, вірші пишу, коли мені важко", — зізнався Олександр Усик.

"Я більше спілкуюся з Богом, коли мені дуже важко. Я взагалі з ним спілкуюся часто, просто розмовляю. Якщо з боку подивитися на мене, то можна подумати, що сидить навпроти мене хтось, кого ви не бачите, а я бачу і так я з ним спілкуюсь, і мені це допомагає, я молюся, і мені це допомагає", — розповів чемпіон, згадавши, що молився і під час останнього бою.

"У 9 раунді я сів, прочитав молитву і зовсім інший пішов на 10 раунд, але депресії, дякувати Богу, у мене немає", — резюмував Олександр Усик.

На пресконференції Олександр Усик також розповів про те, в якому стані зараз його будинок у Ворзелі, який постраждав від окупації ЗС РФ.