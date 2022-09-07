Донецький "Шахтар" обіграв німецький "РБ Лейпциг" з рахунком 4:1

Підопічні тренера Ігора Йовічевича сенсаційно виграли у Німеччині. Вони очолили турнірну таблицю своєї групи.

У Лейпцигу на полі стадіону "Ред Булл Арена" донецький "Шахтар" провів перший єврокубковий матч цього сезону. Так, команда "РБ Лейпциг" посіла минулого сезону четверте місце у Бундеслізі, а також дісталася півфіналу Ліги Європи УЄФА.

І ось гра розпочалася вдало для "Шахтаря". Так, уже на 16-й хвилині Мар'ян Швед після вдалого пресингу обікрав голкіпера "РБ Лейпциг" Петера Гулачі за межами штрафного майданчика. Потім він пробив у порожні ворота з дальньої дистанції.

А ось початок другого тайму був невдалим для української команди. Так, "Лейпциг" спробував відігратися. На 57-й хвилині Сімакан на правому фланзі штрафного майданчика завершив передачу від Собослаї, забивши гол у ворота "Шахтаря".

Проте наступної хвилини українська команда знову забила гол противникам. Так, 25-річний Мар'ян Швед забив свій другий гол за допомогою рикошету від захисника. Більше того, за 15 хвилин до кінця основного часу 21-річний вінгер Михайло Мудрік пробив у правий кут після передачі від Георгія Судакова.

Четвертий гол забив Лассін Траоре, який отримав м'яч від Мудріка.

Ліга чемпіонів. Група F

"Лейпциг" (Німеччина) – "Шахтар" (Донецьк, Україна) – 1:4

Голи: Сімакан, 58 — Швед, 16, 59, Мудрік, 76, Траоре, 85

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