Після поразки від "Шахтаря" у Лізі Чемпіонів "РБ Лейпциг" звільнив головного тренера

Українська команда впевнено переграла німців на їхньому полі. Звільняючи наставника команди, президент клубу назвав минулий сезон найуспішнішим в історії "Лейпцигу".

"РБ Лейпциг" розірвав контракт зі своїм головним тренером Доменіко Тедеско після поразки від донецького "Шахтаря" у першому матчі Ліги чемпіонів цього сезону. Помічники тренера Андреас Хінкель і Макс Урвантшскі також пішли з команди. Про це повідомляється у Twitter клубу.

Власник "Лейпцигу" Олівер Мінцлафф заявив, що рішення про звільнення Тедеско далося дуже важко, зазначивши успішну другу половину минулого сезону та перемогу в Кубку Німеччини. Тедеско очолював "биків" із грудня минулого року, контракт був розрахований до літа 2023-го.

Напередодні відбулася, мабуть, головна сенсація першого ігрового дня Ліги Чемпіонів. "Шахтар" розгромив "Лейпциг" на виїзді. Разом із тим на перемогу, тим паче з великим рахунком, могли сподіватися лише найвідчайдушніші фанати "гірників". Чотири м'ячі й очікувалися у цьому матчі, скоріше, у воротах Анатолія Трубіна. Деякі букмекери навіть пропонували ставку на перемогу "Шахтаря" із коефіцієнтом 13.

Усе через те, що навесні клуб покинули майже дві команди. В останні роки селекційна служба "Шахтаря" зібрала цілу плеяду перспективних бразильців. Але всі вони скористалися дозволом ФІФА та з початком інтенсивної фази війни в Україні перейшли в інші команди, мало не безкоштовно. Адже їх ринкова вартість була набагато вищою за те, що "Шахтар" отримав за трансфери.

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Матч "РБ Лейпциг" — "Шахтар": 1:4

Матч у Німеччині розпочався з атак господарів, але забили гості. Мар'ян Швед, який, як і багато інших гравців "Шахтаря" з українським паспортом, поповнив склад "гірників" цього сезону, на 16-й хвилині зустрічі змусив помилитися досвідченого угорського голкіпера Петера Гулачі, після чого закотив м'яч у порожні ворота.

"Бики" відігралися на початку другого тайму, коли правий захисник Мохамед Сімакан завершив розгонисту атаку ударом у верхній кут воріт Трубіна. Прикривати автора забитого м'яча мав гравець групи атаки "Шахтаря" Михайло Мудрик. Але головна зірка "гірників", мабуть, вирішила, що забирати м'ячі йому не по чину, і просто стояв і дивився, як суперник завершує атаку.

Проте, ледве розвівши з центру поля, "гірники" знову повели в рахунку. Згаданий Мудрик пройшов флангом і після серії обманних рухів — переступів на кшталт циркового поні — котнув у центр автору першого м'яча, Шведу. Ексгравець бельгійського "Мехелена" пробив, і м'яч рикошетом від захисника пірнув у дальній кут угорського кіпера.

На 76-й хвилині Георгій Судаков у контратаці віддав передачу з флангу на Мудрика і забив третій. Розгромним рахунок зробив Лассіна Траоре, який вийшов на заміну, після прострілу Мудрика з флангу.

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Якщо порівнювати нинішній "український" "Шахтар" із "бразильськими" командами минулих років, можна зазначити такий показник, як володіння м'ячем. На полі "Ред Бул Арени" м'яч був у футболістів "Лейпцига" 63% ігрового часу, у "гірників" — 37%. У минулі роки помітна перевага у володінні м'ячем переважно у "Шахтаря", а не в суперників.

Раніше Фокус повідомляв, що "Шахтар" обіграв німецький "РБ Лейпциг" із рахунком 4:1. Ця перемога дозволила підопічним Ігора Йовичевича як мінімум до наступного ігрового дня Ліги чемпіонів очолити турнірну таблицю групи F.

Нагадаємо, що на поле проти "гірників" не міг вийти іспанський півзахисник Дані Ольмо, через якого йдуть усі атакувальні побудови "Лейпцига". Матч Ліги чемпіонів проти "Шахтаря" став несподіваним продовженням чорної смуги, що зараз спостерігається у німецької команди. Вже другий матч поспіль "бики" пропускають чотири.