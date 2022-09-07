После поражения от "Шахтера" в Лиге Чемпионов "РБ Лейпциг" уволил главного тренера

Украинская команда уверенно переиграла немцев на их поле. Увольняя наставника команды, президент клуба назвал прошлый сезон самым успешным в истории "Лейпцига".

"РБ Лейпциг" расторг контракт со своим главным тренером Доменико Тедеско после поражения от донецкого "Шахтера" в первом матче Лиги чемпионов текущего сезона. Ассистенты тренера Андреас Хинкель и Макс Урвантшски также ушли из команды. Об этом сообщается в Twitter клуба.

Владелец "Лейпцига" Оливер Минцлафф заявил, что решение об увольнении Тедеско далось очень тяжело, отметив успешную вторую половину прошлого сезона и победу в Кубке Германии. Тедеско возглавлял "быков" с декабря прошлого года, контракт был рассчитан до лета 2023-го.

Накануне состоялась, пожалуй, главная сенсация первого игрового дня Лиги Чемпионов. "Шахтер" разгромил "Лейпциг" на выезде. Вместе с тем на победу, тем более с крупным счетом, могли надеяться только самые отчаянные фанаты "горняков". Четыре мяча и ожидались в этом матче, то, скорее, в воротах Анатолия Трубина. Некоторые букмекеры даже предлагали ставку на победу "Шахтера" с коэффициентом 13.

Все из-за того, что весной клуба покинули практически две команды. В последние годы селекционная служба "Шахтера" собрала целую плеяду перспективных бразильцев. Но все они воспользовались предоставленным ФИФА разрешением и с началом интенсивной фазы войны в Украине и перешли в другие команды, едва ли не бесплатно. Ведь их рыночная стоимость была гораздо выше того, что "Шахтер" получил за трансферы.

[ + – ] "Подарили 90 радости нашим военным", — комментарий тренера "Шахтера" Игора Йвичевича после победы в Лейпциге.

Матч "РБ Лейпциг" – "Шахтер": 1:4

Матч в Германии начался с атак хозяев, но забили гости. Марьян Швед, который, как и многие другие игроки "Шахтера" с украинским паспортом, пополнил состав "горняков" в этом сезоне, на 16-й минуте встречи заставил ошибиться опытного венгерского голкипера Петера Гулачи, после чего закатил мяч в пустые ворота.

"Быки" отыгрались в начале второго тайма, когда правый защитник Мохамед Симакан завершил размашистую атаку ударом в верхний угол ворот Трубина. Прикрывать автора забитого мяча должен был игрок группы атаки "Шахтера" Михаил Мудрик. Но главная звезда "горняков", видимо, решил, что отбирать мячи ему не по чину, и просто стоял и смотрел, как соперник завершает атаку.

Однако, едва разведя с центра поля, "горняки" вновь повели в счете. Упомянутый Мудрик прошел по флангу и после серии обманных движений — переступов на манер циркового пони — катнул в центр автору первого мяча, Шведу. Экс-игрок бельгийского "Мехелена" пробил, и мяч рикошетом от защитника нырнул в дальний угол венгерского кипера.

На 76-й минуте Георгий Судаков в контратаке отдал передачу с фланга на Мудрика, и тот забил третий. Разгромным счет сделал вышедший на замену Лассина Траоре, после прострела Мудрика с фланга.

[ + – ] Комментарий Марьяна Шведа после матча "горняков" в Лейпциге.

Если сравнивать нынешний "украинский" "Шахтер" с "бразильскими" командами прошлых лет, можно отметить такой показатель, как владение мячом. На поле "Ред Бул Арены" мяч был у футболистов "Лейпцига" 63% игрового времени, у "горняков" — 37%. В былые годы заметное преимущество по владению мячом преимущественно у "Шахтера", а не у соперников.

Ранее Фокус сообщал, что "Шахтер" обыграл немецкий "РБ Лейпциг" со счетом 4:1. Эта победа позволила подопечным Игора Йовичевича как минимум до следующего игрового дня Лиги чемпионов возглавить турнирную таблицу группы F.

Напомним, что на поле против "горняков" не мог выйти испанский полузащитник Дани Ольмо, через которого идут все атакующие построения "Лейпцига". Матч Лиги чемпионов против "Шахтера" стал неожиданным продолжением черной полосы, которая сейчас наблюдается у немецкой команды. Уже второй матч кряду "быки" пропускают четыре.