"Корида, а не футбол": Микола Шапаренко отримав тяжку травму у Стамбулі (відео)

Ключовий півзахисник "Динамо" вибув щонайменше до кінця року. А тренер Луческу порівняв агресивну гру футболістів "Фенербахче" із поведінкою бугаїв на кориді.

Основний центральний півзахисник "Динамо" та збірної України Микола Шапаренко цього року вже не вийде на поле. У стамбульському матчі Ліги Європи проти "Фенербахче" киянин отримав тяжку травму — розрив хрестоподібної зв'язки коліна. Про це повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

Розрив "хрестів" — травма, яка зазвичай виводить футболістів з ладу на кілька місяців. У низці випадків відновлення після неї може тривати до року.

Луческу — про матч у Стамбулі

На післяматчевій пресконференції румунський фахівець у властивій йому емоційній манері висловився про те, що відбувалося на полі, і порівняв такий футбол із коридою.

"Як на мене, це була корида, а не футбол. Адже ви знаєте, що таке корида… краще не проводити цю пресконференцію", — сказав Луческу, додавши, що після матчу один з його футболістів потрапив до лікарні, а голкіпер Георгій Бущан пошкодив коліно.

[ + – ] Післяматчева пресконференція Мірчі Луческу.

"Ще в одного гравця — отруєння, тому довелося випускати футболіста, який зазвичай грає у захисті, на позицію нападника", — зазначив тренер, на думку якого агресивна гра футболістів "Фенербахче" неприпустима у матчах міжнародного рівня.

Румунський фахівець згадав про численні фоли стамбульців та симуляції.

Нагадаємо, що "Динамо" на останніх хвилинах упустило нічию в матчі зі стамбульським "Фенербахче". Варто сказати, що в цьому матчі кияни виявили характер і переломили хід зустрічі, що складалася для них невдало. У середині матчу Віктор Циганков замкнув передачу Віталія Буяльського з флангу та зрівняв рахунок.

Водночас, стамбульські "канарейки" зуміли взяти реванш та помститися киянам за поразку місячної давності. Наприкінці липня у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів київські футболісти переграли опонентів із Туреччини.