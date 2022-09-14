Матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Селтик": где смотреть, прогнозы букмекеров (видео)

По словам тренера "Шахтера" Игора Йовичевича, "Селтик" демонстрирует хорошие результаты во внутреннем чемпионате — играет в динамичный, агрессивный и комбинационный футбол.

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В среду, 14 сентября, на стадионе им. Юзефа Пилсудского в Варшаве пройдет матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и "Селтиком" из Глазго. Главный тренер "горняков" Игор Йовичевич поделился ожиданиями от матча на пресс-конференции.

Начало поединка запланировано на 19:45 по киевскому времени. Для "домашних" матчей группового этапа ЛЧ дончане арендовали стадион варшавской "Легии".

"Селтик" демонстрирует хорошие результаты во внутреннем первенстве, играет в динамичный, агрессивный и комбинационный футбол, отметил тренер.

Хорватский специалист сказал, что у него есть две возможные тактики на игру с "кельтами": с мячом и без.

По его словам, в недавнем матче с "Черноморцем" команда на протяжении 70% игрового времени владела мячом, но не забила в 3-4 эпизодах. Тренер отмечает сложности с реализацией голевых моментов. В то же время, в матче против "Лейпцига" "горняки" владели мячом только 39% времени, но при этом забили четыре.

[ + – ] Победа "Шахтера" над "Лейпцигом" стала одной из главных сенсаций ЛЧ.

"Шахтер" – "Селтик": где смотреть

Транслировать матч "Шахтер" — "Селтик" будет стриминговый сервис Megogo, официальный бродкастер Лиги чемпионов в Украине, и Volia TV.

"Шахтер" – "Селтик": прогноз на матч

В этом матче нет явного фаворита, по мнению букмекеров. Хотя некоторое предпочтение все же отдается украинской команде. William Hill предлагает ставку на победу "горняков" с коэффициентом 3.1, на победу шотландцев — 2.2, на ничью — 3.5.

Победа "Шахтера" в выездном матче с "Лейпцигом" стала одной из главных сенсаций первого тура ЛЧ и повлекла за собой отставку главного тренера "быков" Доменико Тедеско. Весной "горняки" потеряли едва ли не два комплекта игроков, после ухода легионеров даже ничья в Лейпциге была бы неожиданностью. Как бы то ни было "Шахтер" обыграл немцев со счетом 4:1.

Спортивный журналист Алексей Андронов считает, что от матча стоит ожидать забитых мячей, поскольку обе команды не очень сильны в своих оборонительных порядках, но обладают неплохой атакой. Он советует ставить на "обе забьют" и "тотал больше 2,5".

Напомним, что предыдущий соперник "Шахтера" играл без своего плеймейкера испанца Дани Ольмо. В целом, "РБ Лейпциг" находится в кризисе, чем, возможно, и объясняется поражение в Лиги чемпионов от представителя украинского чемпионата.

Ранее Фокус сообщал, что в стамбульском матче Лиги Европы центральный полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко получил тяжелую травму и выбыл по меньшей мере до конца календарного года. Тренер "Динамо" после матча жаловался на грубую игру турецких футболистов и назвал такой футбол корридой.