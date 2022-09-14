Украина в ЛЧ: "Шахтер" сыграл вничью с шотландским "Селтиком", на очереди — "Реал"

Мячом в ходе принципиального матча в основном владели шотландцы, однако полностью контроль над игрой "горняки" им не отдали. Далее донецкой команде предстоит встретиться с испанцами.

Related video

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" в ходе матча группового этапа Лиги чемпионов против шотландского "Селтика" сыграл вничью. Матч прошел на польском стадионе Войска Польского в польской столице Варшаве в среду, 14 сентября.

Счет в матче на 11-й минуте открыли гости — мяч в ворота "горняков" забил японец Рео Хатате после передачи Сеада Хакшабановича. Удар в область под вратарем донецкой команды Анатолием Трубиным, 0:1. Арбитры засчитали этот мяч как автогол "горняка" Артема Бондаренко.

Далее шотландцы продолжали прессинг на половине "Шахтера", однако уже на 29-й минуте противостояния счет сравняли "оранжево-черные" — левый вингер Михаил Мудрик ударил под перекладину с левого фланга штрафного, завершив таким образом передачу на ход от Георгия Судакова — 1:1

Во втором тайме моменты для гола были у обеих команд, однако на результативность это не повлияло — соперникам не удалось добыть преимущество над соперником.

На сегодняшний день "Шахтер" возглавляет группу F, опережая "Реал Мадрид", "Селтик" и "РБ Лейпциг". Отметим, что испанцы и немцы свой матч сыграют сегодня, начало в 22:00.

Далее "горнякам" предстоит встретиться с "Реалом". Матч пройдет 5 октября на родном для испанцев стадионе Сантьяго Бернабеу.

Напомним, неделю назад "Шахтер" смог обыграть немецкий "Лейпциг" с разгромным счетом 1:4 в гостях в ходе первого поединка группового этапа Лиги чемпионов.

Также Фокус писал, что после разгрома от "Шахтера" "РБ Лейпциг" уволил тренера Доменико Тедеско.