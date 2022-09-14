Україна в ЛЧ: "Шахтар" зіграв унічию з шотландським "Селтіком", на черзі — "Реал"

"Гірникам" уперше в цій Лізі чемпіонів довелося відіграватися. Команду врятував Михайло Мудрик, але наприкінці зустрічі нічию ледь не впустили. Далі на "Шахтар" чекає протистояння з чинним переможцем турніру.

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Донецький футбольний клуб "Шахтар" під час матчу групового етапу Ліги чемпіонів проти шотландського "Селтіка" зіграв унічию. Матч пройшов на польському стадіоні Війська Польського у польській столиці Варшаві у середу, 14 вересня.

Рахунок у матчі на 11-й хвилині відкрили гості — м'яч у ворота "гірників" забив японець Рео Хатате після передачі Сеада Хакшабановича. Удар у дальній кут воріт Трубіна, 0:1. Арбітри записали цей м'яч автогол, на рахунок Артема Бондаренка.

Забивши, шотландці продовжили високий пресинг, проте вже на 29-й хвилині "оранжево-чорні" рахунок зрівняли: лівий вінгер Михайло Мудрик пробив під поперечину з лівого флангу штрафного після передачі на хід від Георгія Судакова — 1:1

У другому таймі шотландці мали достатньо можливостей для взяття воріт після неодноразових провалів оборони "Шахтаря". Наприкінці матчу, що тривав 96 хвилин, "кельти" могли дотискати "гірників", у яких травмувався головний розпасовник — Георгій Судаков. Але на табло так і залишився рахунок першого тайму.

"Шахтар" із чотирма очками очолює групу F, випереджаючи "Реал Мадрид", "Селтік" та "РБ Лейпциг". Зазначимо, що іспанці та німці свій матч зіграють сьогодні, початок о 22:00.

Далі "гірники" мають зустрітися з "Реалом". Матч відбудеться 5 жовтня на рідному для іспанців стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Нагадаємо, тиждень тому "Шахтар" зумів обіграти німецький "Лейпциг" із розгромним рахунком 1:4 у гостях під час першого поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів.

Також Фокус писав, що після розгрому від "Шахтаря" "РБ Лейпциг" звільнив тренера Доменіко Тедеско.