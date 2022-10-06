Матч Ліги чемпіонів "Реал" – "Шахтар": перемога іспанців
Матч поєдинку 3-го туру Ліги чемпіонів "Шахтар" — "Реал" закінчився перемогою іспанської команди з рахунком 2:1.
Донецький футбольний клуб "Шахтар" у середу, 5 жовтня, у поєдинку 3-го туру Лізі чемпіонів із "Реалом" зіграв із рахунком... Про це стало відомо за підсумками трансляції матчу.
Гра проходила на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" у Мадриді.
У першому таймі голи забили Олександр Зубков у "Шахтаря". У Реала відзначилися Жуніор Вінісіус та Родріго.
За підсумками цього матчу "Шахтар" залишається на другому місці у групі з 4 очками (1 перемога, 1 нічия, 1 поразка), а "Реал Мадрид" лідирує з 9 очками (3 перемоги).
Нагадаємо, що сумарна трансферна вартість гравців команд відрізнялася у 10 разів. Склад "Реала" оцінили дорожче за 800 млн євро, а "Шахтар" — приблизно в 80 млн євро. Найдорожчим літнім трансфером став перехід французького півзахисника Орельєна Чуамені з "Бордо" до "Реалу".
Фокус уже писав, що "Шахтар" зіграв унічию із шотландським "Селтіком" у попередньому турі. Жеребкування проходило 25 серпня в Стамбулі. "Шахтар" увійшов до групи F, його суперниками стали іспанський "Реал", німецький РБ Лейпциг та "Селтік".
Перед матчем із "Селтіком" хорватський тренер "оранжево-чорних" говорив, що у нього є дві тактики на гру з "кельтами": з м'ячем і без.