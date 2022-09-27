Загадковий вірус на боці України у матчі Ліги націй: захворіли 16 шотландців
За словами тренера збірної Шотландії Стіва Кларка, його команда втратила багатьох захисників і нападників. Але форвард "Саутгемптона" Че Адамс каже, що ціна матчу настільки висока, що він готовий зіграти, хоч і не зовсім здоровий.
Коуч національної збірної Шотландії Стів Кларк наполягає, що його підопічним все ж таки під силу як мінімум не поступитися українцям у заключному матчі в групі B1 Ліги націй, незважаючи на спалах вірусного захворювання, через який під питанням залишається участь 16 гравців. Про це повідомляє Daily Record.
У лазареті "кельтів" знаходяться основні нападники — Че Адамс і Ліндон Дайкс, який забивав Україні в Глазго. Ба більше, травмовано Кірана Тірні, Скотта Маккенна, Нейтана Паттерсона і Аарон Гікі, а півзахисника "Манчестер Юнайтед" Скотта Мактомінея дискваліфіковано.
Кларк сподівається, що зможуть вчасно відновитися Стюарт Армстронг, Грег Тейлор, Раян Фрейзер, а також деякі люди з персоналу команди, і що ніхто з футболістів більше не підхопить кишкову інфекцію. Водночас, Адамс і Тейлор взяли участь у нещодавньому тренуванні збірної та полетіли з командою на гру до Кракова.
Кларк визнав, що тренувальні заняття нормально провести не вдалося, але сподівається уникнути поразки, щоб пробитися зі своєю командою до вищого дивізіону Ліги націй.
"Усім очевидно, що в нас багато травмованих. Я підраховував, і в розширеному списку опинилися 16 гравців. Досить багато <…> Втратили багатьох захисників і нападників", — пояснив Кларк, додавши, що в подібних обставинах усе залежить від тих, хто зможе або не зможе замінити тих, хто вибув. У резервістів з'являється хороша можливість довести, що вони здатні.
"У нас чимало проблем, але й чимало рішучості, щоб довести розпочате до кінця", — сказав тренер.
До травм і дискваліфікацій у шотландській команді додалася ще й кишкова інфекція. Разом із тим, нападник Че Адамс каже, що в майбутньому матчі з Україною їм будь-що потрібно отримати позитивний результат, і що він готовий зіграти, незважаючи на те, що не зовсім у нормі.
Що сказав Олександр Петраков?
На передматчевій пресконференції тренер збірної України, відповідаючи на запитання, сказав, що не стежить за кадровими втратами суперника.
"Я дивлюся на свою команду. У липні ми перемогли цього суперника — 3:1, а зараз поступилися у Глазго — 0:3. Тому в нас паритет", — сказав Петраков. Він також подякував футбольній владі Шотландії за те, що в березні погодилися перенести ці матчі через масштабну війну.
Україна — Шотландія: де дивитись матч Ліги націй
УЄФА безкоштовно передав право на показ вирішальної гри для України. Тому дивитися онлайн матч Україна — Шотландія в межах останнього туру в Лізі націй 2022/23 можна буде на каналі марафону "Єдині новини" у YouTube, або ж на каналі Української асоціації футболу.
Україна — Шотландія: прогнози букмекерів
Букмекери вважають Україну невеликим фаворитом цього поєдинку. На перемогу України дають 2,45, на перемогу Шотландців — і 2,80-2,9, на нічию — 3,5.
Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков вважає перспективною ставкою — тотал більше 1,5, з коефіцієнтом 2,5. Можливо, варто поставити на те, що хтось з гравців отримає червону картку, оскільки ціна протистояння велика.
Нагадаємо, що в попередній грі Україна розгромила Вірменію в Єревані з рахунком 5:0. Ця перемога почасти стала реабілітацією після програшу шотландцям із рахунком 3:0. У стрій повернувся Ілля Забарний і Віталій Миколенко, що дозволило налагодити виходи з оборони в атаку.