Загадковий вірус на боці України у матчі Ліги націй: захворіли 16 шотландців

За словами тренера збірної Шотландії Стіва Кларка, його команда втратила багатьох захисників і нападників. Але форвард "Саутгемптона" Че Адамс каже, що ціна матчу настільки висока, що він готовий зіграти, хоч і не зовсім здоровий.

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Коуч національної збірної Шотландії Стів Кларк наполягає, що його підопічним все ж таки під силу як мінімум не поступитися українцям у заключному матчі в групі B1 Ліги націй, незважаючи на спалах вірусного захворювання, через який під питанням залишається участь 16 гравців. Про це повідомляє Daily Record.

У лазареті "кельтів" знаходяться основні нападники — Че Адамс і Ліндон Дайкс, який забивав Україні в Глазго. Ба більше, травмовано Кірана Тірні, Скотта Маккенна, Нейтана Паттерсона і Аарон Гікі, а півзахисника "Манчестер Юнайтед" Скотта Мактомінея дискваліфіковано.

Кларк сподівається, що зможуть вчасно відновитися Стюарт Армстронг, Грег Тейлор, Раян Фрейзер, а також деякі люди з персоналу команди, і що ніхто з футболістів більше не підхопить кишкову інфекцію. Водночас, Адамс і Тейлор взяли участь у нещодавньому тренуванні збірної та полетіли з командою на гру до Кракова.

Кларк визнав, що тренувальні заняття нормально провести не вдалося, але сподівається уникнути поразки, щоб пробитися зі своєю командою до вищого дивізіону Ліги націй.

[ + – ] Україна – Шотландія

"Усім очевидно, що в нас багато травмованих. Я підраховував, і в розширеному списку опинилися 16 гравців. Досить багато <…> Втратили багатьох захисників і нападників", — пояснив Кларк, додавши, що в подібних обставинах усе залежить від тих, хто зможе або не зможе замінити тих, хто вибув. У резервістів з'являється хороша можливість довести, що вони здатні.

"У нас чимало проблем, але й чимало рішучості, щоб довести розпочате до кінця", — сказав тренер.

До травм і дискваліфікацій у шотландській команді додалася ще й кишкова інфекція. Разом із тим, нападник Че Адамс каже, що в майбутньому матчі з Україною їм будь-що потрібно отримати позитивний результат, і що він готовий зіграти, незважаючи на те, що не зовсім у нормі.

[ + – ] Тренування збірної перед матчем Ліги націй

Що сказав Олександр Петраков?

[ + – ] Тренер Олександр Петраков під час тренування

На передматчевій пресконференції тренер збірної України, відповідаючи на запитання, сказав, що не стежить за кадровими втратами суперника.

[ + – ] Пресконференція тренера збірної Олександра Петракова

"Я дивлюся на свою команду. У липні ми перемогли цього суперника — 3:1, а зараз поступилися у Глазго — 0:3. Тому в нас паритет", — сказав Петраков. Він також подякував футбольній владі Шотландії за те, що в березні погодилися перенести ці матчі через масштабну війну.

[ + – ] Розташування збірної відвідав Олександр Усик

Україна — Шотландія: де дивитись матч Ліги націй

УЄФА безкоштовно передав право на показ вирішальної гри для України. Тому дивитися онлайн матч Україна — Шотландія в межах останнього туру в Лізі націй 2022/23 можна буде на каналі марафону "Єдині новини" у YouTube, або ж на каналі Української асоціації футболу.

Україна — Шотландія: прогнози букмекерів

Букмекери вважають Україну невеликим фаворитом цього поєдинку. На перемогу України дають 2,45, на перемогу Шотландців — і 2,80-2,9, на нічию — 3,5.

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков вважає перспективною ставкою — тотал більше 1,5, з коефіцієнтом 2,5. Можливо, варто поставити на те, що хтось з гравців отримає червону картку, оскільки ціна протистояння велика.

Нагадаємо, що в попередній грі Україна розгромила Вірменію в Єревані з рахунком 5:0. Ця перемога почасти стала реабілітацією після програшу шотландцям із рахунком 3:0. У стрій повернувся Ілля Забарний і Віталій Миколенко, що дозволило налагодити виходи з оборони в атаку.