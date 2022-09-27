Загадочный вирус на стороне Украины в матче Лиги наций: заболели 16 шотландцев

По словам тренера сборной Шотландии Стива Кларка, его команда потеряла многих защитников и нападающих. Но форвард "Саутгемптона" Че Адамс говорит, что цена матча столь высока, что он готов сыграть, хотя и не вполне здоров.

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Коуч национальной сборной Шотландии Стив Кларк настаивает, что его подопечным все же по силам как минимум не уступить украинцам в заключительном матче в группе B1 Лиги наций, несмотря на вспышку вирусного заболевания, из-за которого под вопросом остается участие 16 игроков. Об этом сообщает Daily Record.

В лазарете "кельтов" находятся основные нападающие — Че Адамс и забивавший Украине в Глазго Линдон Дайкс. Более того, травмирован Киран Тирни, Скотт Маккенна, Нейтан Паттерсон и Аарон Хики, а полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей дисквалифицирован.

Кларк надеется, что смогут вовремя восстановиться Стюарт Армстронг, Грег Тейлор, Райан Фрейзер, а также некоторые люди из персонала команды, и что больше никто из футболистов не подхватит кишечную инфекцию. Вместе с тем, Адамс и Тейлор приняли участие в недавней тренировке сборной и полетели с командой на игру в Краков.

Кларк признал, что тренировочные занятия толком провести не удалось, но надеется избежать поражения, чтобы пробиться со своей командой в высший дивизион Лиги наций.

[ + – ] Украина – Шотландия

"Всем очевидно, что у нас много травмированных. Я подсчитывал, и в расширенном списке оказались 16 игроков. Довольно много <…> Потеряли многих защитников и нападающих", — пояснил Кларк, добавив, что в подобных обстоятельствах все зависит от тех, кто сможет или не сможет заменить выбывших. У резервистов появляется хорошая возможность доказать, на что они способны.

"У нас немало проблем, но и немало решительности, чтобы довести начатое до конца", — сказал тренер.

К травмам и дисквалификациям в шотландской команде добавилась еще и кишечная инфекция. Вместе с тем, нападающий Че Адамс говорит, что в предстоящем матче с Украиной им во что бы то ни стало нужно добиться положительного исхода, и что он готов сыграть, несмотря на то, что не совсем в порядке.

[ + – ] Тренировка сборной перед матчем Лиги наций.

Что сказал Александр Петраков?

[ + – ] Тренер Александр Петраков на тренировке.

На предматчевой пресс-конференции тренер сборной Украины, отвечая на вопрос, сказал, что не следит за кадровыми потерями соперника.

[ + – ] Пресс-конференция тренера сборной Александра Петракова.

"Я смотрю на свою команду. В июле мы победили этого соперника — 3:1, а сейчас уступили в Глазго — 0:3. Поэтому у нас паритет", — сказал Петраков. Он также поблагодарил футбольные власти Шотландии за то, что в марте согласились перенести эти матчи из-за начавшейся масштабной войны.

[ + – ] Расположение сборной посетил Александр Усик.

Украина – Шотландия: где смотреть матч Лиги наций

УЕФА бесплатно передал право на показ решающеей игры для Украины. Поэтому смотреть онлайн матч Украина — Шотландия в рамках последнего тура в Лиге наций 2022/23 можно будет на канале марафона "Единые новости" в YouTube, или же на канале Украинской ассоциации футбола.

Украина – Шотландия: прогнозы букмекеров

Букмекеры считают Украину небольшим фаворитом этого поединка. На победу Украины дают 2,45, на победу Шотландцев — и 2,80-2,9, на ничью — 3,5.

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков считает перспективной ставкой — тотал больше 1,5, с коэффициентом 2,5. Возможно, стоит поставить на то, что кто-то из игроков получит красную карточку, поскольку цена противостояния велика.

Напомним, что в предыдущей игре Украина разгромила Армению в Ереване со счетом 5:0. Эта победа отчасти стала реабилитацией после проигрыша шотландцам со счетом 3:0. В строй вернулся Илья Забарный и Виталий Миколенко, что позволило наладить выходы из обороны в атаку.