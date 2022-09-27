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Спорт

Загадочный вирус на стороне Украины в матче Лиги наций: заболели 16 шотландцев

Андрей Ярмоленко , Калум Макгрегор, Андрей Ярмоленко фото,
Фото: uaf.ua | Андрей Ярмоленко против Калума Макгрегора в матче в Глазго.

По словам тренера сборной Шотландии Стива Кларка, его команда потеряла многих защитников и нападающих. Но форвард "Саутгемптона" Че Адамс говорит, что цена матча столь высока, что он готов сыграть, хотя и не вполне здоров.

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Коуч национальной сборной Шотландии Стив Кларк настаивает, что его подопечным все же по силам как минимум не уступить украинцам в заключительном матче в группе B1 Лиги наций, несмотря на вспышку вирусного заболевания, из-за которого под вопросом остается участие 16 игроков. Об этом сообщает Daily Record.

В лазарете "кельтов" находятся основные нападающие — Че Адамс и забивавший Украине в Глазго Линдон Дайкс. Более того, травмирован Киран Тирни, Скотт Маккенна, Нейтан Паттерсон и Аарон Хики, а полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей дисквалифицирован.

Кларк надеется, что смогут вовремя восстановиться Стюарт Армстронг, Грег Тейлор, Райан Фрейзер, а также некоторые люди из персонала команды, и что больше никто из футболистов не подхватит кишечную инфекцию. Вместе с тем, Адамс и Тейлор приняли участие в недавней тренировке сборной и полетели с командой на игру в Краков.

Кларк признал, что тренировочные занятия толком провести не удалось, но надеется избежать поражения, чтобы пробиться со своей командой в высший дивизион Лиги наций.

Флаги Украины и Шотландии, Украина – Шотландия фото, Fullscreen
Украина – Шотландия

"Всем очевидно, что у нас много травмированных. Я подсчитывал, и в расширенном списке оказались 16 игроков. Довольно много <…> Потеряли многих защитников и нападающих", — пояснил Кларк, добавив, что в подобных обстоятельствах все зависит от тех, кто сможет или не сможет заменить выбывших. У резервистов появляется хорошая возможность доказать, на что они способны.

"У нас немало проблем, но и немало решительности, чтобы довести начатое до конца", — сказал тренер.

К травмам и дисквалификациям в шотландской команде добавилась еще и кишечная инфекция. Вместе с тем, нападающий Че Адамс говорит, что в предстоящем матче с Украиной им во что бы то ни стало нужно добиться положительного исхода, и что он готов сыграть, несмотря на то, что не совсем в порядке.

Тренировка сборной Украины, Тренировка сборной, Лига наций, Fullscreen
Тренировка сборной перед матчем Лиги наций.

Что сказал Александр Петраков?

Тренер Александр Петраков на тренировке. тренировка сборной Украины фото Fullscreen
Тренер Александр Петраков на тренировке.

На предматчевой пресс-конференции тренер сборной Украины, отвечая на вопрос, сказал, что не следит за кадровыми потерями соперника.

Пресс-конференция тренера сборной Александра Петракова.

"Я смотрю на свою команду. В июле мы победили этого соперника — 3:1, а сейчас уступили в Глазго — 0:3. Поэтому у нас паритет", — сказал Петраков. Он также поблагодарил футбольные власти Шотландии за то, что в марте согласились перенести эти матчи из-за начавшейся масштабной войны.

Расположение сборной посетил Александр Усик.

Украина – Шотландия: где смотреть матч Лиги наций

УЕФА бесплатно передал право на показ решающеей игры для Украины. Поэтому смотреть онлайн матч Украина — Шотландия в рамках последнего тура в Лиге наций 2022/23 можно будет на канале марафона "Единые новости" в YouTube, или же на канале Украинской ассоциации футбола.

Украина – Шотландия: прогнозы букмекеров

Букмекеры считают Украину небольшим фаворитом этого поединка. На победу Украины дают 2,45, на победу Шотландцев — и 2,80-2,9, на ничью — 3,5.

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков считает перспективной ставкой — тотал больше 1,5, с коэффициентом 2,5. Возможно, стоит поставить на то, что кто-то из игроков получит красную карточку, поскольку цена противостояния велика.

Напомним, что в предыдущей игре Украина разгромила Армению в Ереване со счетом 5:0. Эта победа отчасти стала реабилитацией после проигрыша шотландцам со счетом 3:0. В строй вернулся Илья Забарный и Виталий Миколенко, что позволило наладить выходы из обороны в атаку.