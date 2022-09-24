Матч Лиги наций Армения – Украина: Миколенко и Забарный помогут сборной в Ереване

По словам тренера Александра Петракова, вне состава пять игроков основы, что для украинской сборной достаточно много. Но в строю вновь защитники, которых не было в Глазго, где шотландцы деклассировали команду Украины.

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В субботу, 24 сентября, в Ереване состоится поединок 5-го тура Лиги наций 2022/23 между сборными Армении и Украины. Начало матча на стадионе им. Вазгена Саркисяна запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Предыдущий матч Украины и Армении

В июне в польском Лодзи Украина обыграла соперника со счетом 3:0: в воротах Давида Юрченко расписались Руслан Малиновский, Александр Караваев и Виталий Миколенко.

[ + – ] Обзор голов и опасных атак в матче Украина – Армения.

Однако к матчу с Арменией подопечные Александра Петракова подходят после болезненного поражения от сборной Шотландии.

Матч в Глазго Украина проиграла "в одну калитку". "Кельты" нанесли 16 ударов по воротам Анатолия Трубина, причем 8 пришлись в створ, тогда как украинцы ударили по воротам Крейга Гордона только раз.

Кадровое пополнение: вернулись Миколенко и Забарный

В поединке против Шотландии из-за травм и дисквалификации отсутствовали несколько ключевых игроков, но в Ереване сборной поможет восстановившийся крайний защитник Виталий Миколенко и отбывший дисквалификацию центрбек Илья Забарный. Дебютировать в сборной может также защитник "Днепра-1" Эдуард Сарапий.

Лидер команды Александр Зинченко по-прежнему восстанавливается, как и Георгий Бущан, и Николай Шапаренко. Последний будет вне футбольного поля по меньшей мере до конца года.

[ + – ] Тренировка сборной перед матчем в Ереване.

Что сказал тренер сборной перед матчем?

Александр Петраков ожидает достаточно нервного поединка. На пресс-конференции тренер сказал, что не сможет рассчитывать на пятерых игроков основы, что для украинской сборной достаточно много. Вероятность успеха он оценивает как 50 на 50, потому что это матч на домашнем стадионе соперника, которого тренирует испанский специалист.

Вызов защитника Сарапия Петраков объяснил тем, что ряд футболистов находится под угрозой дисквалификации из-за перебора желтых карточек. Достаточно еще одной, чтобы пропустить следующий матч с Шотландией, который, скорее всего, станет для сборной определяющим.

[ + – ] Предматчевая пресс-конференция тренеров сборных.

"Игра с Арменией будет нервной: нам нужны очки, как и сопернику. Тренеру нужно думать наперед", — сказал Петраков.

Матч Армения – Украина в Лиге наций: где и когда смотреть

Трансляцию футбольного поединка Армения – Украина смотреть онлайн и бесплатно можно будет в эфире Национального телемарафона и на официальном YouTube-канале Украинской ассоциации футбола в 16:00 по киевскому времени.

Матч Армения – Украина в Лиге наций: прогноз букмекеров

Букмекерские конторы считают фаворитом Украину. На победу сине-желтых предлагается поставить с коэффициентом 1,50, на победу Армении — 6,5 или даже 7, коэффициент на ничью — 4,10.

Напомним, что матчи сборной Украины покажут бесплатно в YouTube. За 6 дней сине-желтым предстоит сыграть 3 поединка в рамках Лиги наций.

Ранее Фокус сообщал, что Шотландия обыграла Украину с разгромным счетом: 3:0. Шотландцы провели больше опасных атак на ворота Анатолия Трубина, беспрерывный прессинг в конечном счете вылился в забитые мячи. Украинских футболистов вновь подвело неумение играть "на втором этаже" и обороняться при стандартах. Аналогичные же сложности были и у киевского "Динамо" в матче Лиги Европы против "Фенербахче".

Ранее Фокус разбирался в том, как тренер шотландцев Стив Кларк переиграл Александра Петракова. Секрет успеха шотландцев — "скучные" теоретические занятия и подробное моделирование игровых эпизодов.