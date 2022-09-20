Матчи сборной Украины в Лиге наций покажут бесплатно: где смотреть

Первый поединок после перерыва подопечные Александра Петракова сыграют уже завтра, 21 сентября, против Шотландии. Увидеть его смогут все желающие.

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Сентябрьские матчи сборной Украины по футболу в рамках Лиги наций УЕФА против Шотландии и Армении будут транслироваться бесплатно. Союз европейских футбольных ассоциаций бесплатно передал права на показ поединков в эфире национального телемарафона. Об этом в своем Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

"Впервые матчи национальной сборной Украины в Лиге наций УЕФА 2022/23 будут транслироваться в эфире Национального телемарафона! Благодарен за это УЕФА, бесплатно передавший права на показ матчей, Офис Президента Украины за содействие и каналу ICTV за организацию трансляции!" — написал глава УАФ.

В ближайшие дни сборная Украины сыграет в рамках турнира следующие матчи:

Шотландия — Украина, 21 сентября, 21:45

Армения — Украина, 24 сентября, 16:00

Украина — Шотландия, 27 сентября, 21:45

Транслироваться матчи будут:

в эфире телемарафона

на официальном YouTube-канале Украинской ассоциации футбола

По словам Павелко, УАФ сознательно пошло на такой шаг для того, чтобы сделать матчи максимально доступными для просмотра прежде всего для бойцов Вооруженных сил Украины.

Отметим, что на сегодняшний день подопечные Александра Петракова возглавляют группу 1 в лиге B, опережая Шотландию, Ирландию и Армению. Ранее украинские футболисты одолели соперников из Армении со счетом 3:0. С ирландцами сборная Украины сыграла два матча — один вничью (1:1) и один в свою пользу (0:1).

[ + – ] Положение команд в группе 1 лиги B

Напомним, недавно донецкий футбольный клуб "Шахтер" в ходе матча группового этапа Лиги чемпионов против шотландского "Селтика" сыграл вничью. Теперь "горнякам" предстоит посостязаться с мадридским "Реалом".

Также мы писали, что основной центральный полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко в этом году уже не выйдет на поле. В стамбульском матче Лиги Европы против "Фенербахче" киевлянин получил тяжелую травму — разрыв крестообразной связки колена.