Матчі збірної України у Лізі націй покажуть безкоштовно: де дивитись

Перший поєдинок після перерви підопічні Олександра Петракова зіграють уже завтра, 21 вересня проти Шотландії. Побачити його зможуть усі охочі.

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Вересневі матчі збірної України з футболу в межах Ліги націй УЄФА проти Шотландії та Вірменії транслюватимуться безкоштовно. Спілка європейських футбольних асоціацій безкоштовно передала права на показ поєдинків в ефірі національного телемарафону. Про це у Facebook повідомив президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко.

"Вперше матчі національної збірної України в Лізі націй УЄФА 2022/23 транслюватимуться в ефірі Національного телемарафону! Вдячний за це УЄФА, який безкоштовно передав права на показ матчів, Офіс Президента України за сприяння та каналу ICTV за організацію трансляції!" — Написав глава УАФ.

Найближчими днями збірна України зіграє у межах турніру наступні матчі:

Шотландія — Україна, 21 вересня, 21:45

Вірменія — Україна, 24 вересня, 16:00

Україна — Шотландія, 27 вересня, 21:45

Транслюватимуться матчі:

в ефірі телемарафону

на офіційному YouTube-каналі Української асоціації футболу

За словами Павелка, УАФ свідомо пішов на такий крок для того, щоб зробити матчі максимально доступними для перегляду насамперед для бійців Збройних сил України.

Зазначимо, що на сьогодні підопічні Олександра Петракова очолюють групу 1 у лізі B, випереджаючи Шотландію, Ірландію та Вірменію. Раніше українські футболісти здолали суперників із Вірменії з рахунком 3:0. З ірландцями збірна України зіграла два матчі — один унічию (1:1) та один на свою користь (0:1).

[ + – ] Положення команд у групі 1 ліги B

Нагадаємо, нещодавно донецький футбольний клуб "Шахтар" під час матчу групового етапу Ліги чемпіонів проти шотландського "Селтіка" зіграв унічию. Тепер "гірникам" доведеться поборотися з мадридським "Реалом".

Також ми писали, що основний центральний півзахисник збірної України Микола Шапаренко цього року вже не вийде на поле. У стамбульському матчі Ліги Європи проти "Фенербахче" киянин отримав тяжку травму — розрив хрестоподібної зв'язки коліна.