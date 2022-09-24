Матч Ліги націй Вірменія – Україна: Миколенко та Забарний допоможуть збірній у Єревані

За словами тренера Олександра Петракова, поза складом п'ять гравців основи, що для української збірної досить багато. Але в строю знову захисники, яких не було у Глазго, де шотландці декласували команду України.

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У суботу, 24 вересня, у Єревані відбудеться поєдинок 5-го туру Ліги націй 2022/23 між збірними Вірменії та України. Початок матчу на стадіоні ім. Вазгена Саркісяна заплановано на 16:00 за київським часом.

Попередній матч України та Вірменії

У червні у польській Лодзі Україна обіграла суперника з рахунком 3:0: у воротах Давида Юрченка розписалися Руслан Маліновський, Олександр Караваєв та Віталій Миколенко.

[ + – ] Огляд голів та небезпечних атак у матчі Україна – Вірменія

Проте до матчу з Вірменією підопічні Олександра Петракова підходять після болючої поразки від збірної Шотландії.

Матч у Глазго Україна програла "в одні ворота". "Кельти" завдали 16 ударів по воротах Анатолія Трубіна, причому 8 припали по воротах, тоді як українці вдарили по воротах Крейга Гордона лише раз.

Кадрове поповнення: повернулися Миколенко та Забарний

У поєдинку проти Шотландії через травми та дискваліфікацію були відсутні кілька ключових гравців, але в Єревані збірній допоможе крайній захисник Віталій Миколенко після відновлення і центрбек Ілля Забарний, який відбув дискваліфікацію. Дебютувати у збірній може також захисник "Дніпра-1" Едуард Сарапій.

Лідер команди Олександр Зінченко, як і раніше, відновлюється, як і Георгій Бущан, і Микола Шапаренко. Останній буде поза футбольним полем щонайменше до кінця року.

[ + – ] Тренування збірної перед матчем у Єревані

Що сказав тренер збірної перед матчем?

Олександр Петраков очікує на досить нервовий поєдинок. На пресконференції тренер сказав, що не зможе розраховувати на п'ятьох гравців основи, що для української збірної чимало. Імовірність успіху він оцінює як 50 на 50, бо це матч на домашньому стадіоні суперника, якого тренує іспанський фахівець.

Виклик захисника Сарапія Петраков пояснив тим, що низка футболістів перебуває під загрозою дискваліфікації через перебір жовтих карток. Достатньо ще однієї, щоб пропустити наступний матч із Шотландією, який, найімовірніше, стане для збірної визначальним.

[ + – ] Передматчева пресконференція тренерів збірних

"Гра з Вірменією буде нервовою: нам потрібні очки, як і супернику. Тренеру треба думати наперед", — сказав Петраков.

Матч Вірменія – Україна у Лізі націй: де і коли дивитись

Трансляцію футбольного поєдинку Вірменія – Україна дивитися онлайн та безплатно можна буде в ефірі Національного телемарафону та на офіційному YouTube-каналі Української асоціації футболу о 16:00 за київським часом.

Матч Вірменія – Україна у Лізі націй: прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають фаворитом Україну. На перемогу синьо-жовтих пропонується поставити з коефіцієнтом 1,50, на перемогу Вірменії — 6,5 або навіть 7, коефіцієнт на нічию — 4,10.

Нагадаємо, що матчі збірної України покажуть безплатно у YouTube. За 6 днів синьо-жовті мають зіграти 3 поєдинки в межах Ліги націй.

Раніше Фокус повідомляв, що Шотландія обіграла Україну із розгромним рахунком: 3:0. Шотландці провели більше небезпечних атак на ворота Анатолія Трубіна, безперервний пресинг зрештою вилився в забиті м'ячі. Українських футболістів знову підвело невміння грати "на другому поверсі" та оборонятися за стандартів. Аналогічні складності були й у київського "Динамо" у матчі Ліги Європи проти "Фенербахче".

Раніше Фокус розбирався у тому, як тренер шотландців Стів Кларк переграв Олександра Петракова. Секрет успіху шотландців — "нудні" теоретичні заняття та докладне моделювання ігрових епізодів.