"Скучная теория": тренер шотландцев раскрыл секрет успеха в матче с Украиной (видео)

Еще в июне "кельты" не могли ничего противопоставить украинцам в матче квалификации на чемпионат мира, а спустя три месяца обыграли с разгромным счетом. Стив Кларка рассказал, как шотландским футболистам удалось взять реванш за недавнее поражение.

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Тренер шотландцев Стив Кларк рассказал, что с футболистами проводили много теоретических занятий, подробным образом разбирались игровые эпизоды. По его словам, очевидно, что игроки учли советы тренеров, ведь счет на табло смотрится красиво. Интервью с Кларком опубликовал YouTube-канал Premier Sports.

"Рад за игроков. Они больше, чем кто-либо другой, переживали летом [после поражения от украинцев со счетом 1:3]. Мы проделали большую работу в очень короткое время, которое оставалось у нас для подготовки. По большей части это были скучные лекционные занятия, моделировались игровые ситуации. Мы предоставили им большой объем информации, очевидно, они воспользовались советами", — пояснил Кларк.

"Сыграли хорошо, так, как мы и хотели. Хотя понадобилось время, чтобы открыть счет. Но после забитого мяча стало полегче, раскрепостились и в конце забили еще парочку. Счет на табло смотрится красиво. Но впереди еще много матчей в группе", — предупредил наставник шотландцев.

[ + – ] Стив Кларк — о матче с Украиной.

В перерыве Стив Кларк говорил подопечным о том, что необходимо контролировать мяч и надеяться, что гол придет, что и произошло в итоге.

После перерыва, за исключением редких вылазок на чужую половину поля и верховых забросов, инициатива была на стороне Шотландии.

"Джон [МакГинн] хорошо сыграл на краю штрафной, оттеснил защитника в силовой манере и забил еще один гол "в своем репертуаре", затем, что всегда приятно тренеру, сработали замены, и мы забили еще", — объяснил Кларк, добавив, что вышедшему на замену Линдону Дайксу (играет за клуб "Куинз Парк Рейнджерс") было проще бороться с уставшими защитниками Украины, которых измотал Че Адамс (футболист "Лестера").

Напомним, что Александр Петраков решил сделать ставку на восходящую звезду "Шахтера" в матче Лиги наций, поставив молодого нападающего в стартовый состав.

Ранее Фокус сообщал, что сборная Шотландии разгромила Украину в Глазго со счетом 3:0. Шотландцы воспользовались преимуществом на втором этаже, забив два мяча после после розыгрыша угловых.