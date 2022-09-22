"Нудна теорія": тренер шотландців розкрив секрет успіху в матчі з Україною (відео)

Ще в червні "кельти" не могли нічого протиставити українцям у матчі кваліфікації на чемпіонат світу, а через три місяці обіграли з розгромним рахунком. Стів Кларк розповів, як шотландським футболістам удалося взяти реванш за нещодавню поразку.

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Тренер шотландців Стів Кларк розповів, що з футболістами проводили багато теоретичних занять, детально розбирали ігрові епізоди. За його словами, очевидно, що гравці врахували поради тренерів, адже рахунок на табло має гарний вигляд. Інтерв'ю з Кларком опублікував YouTube канал Premier Sports.

"Радий за гравців. Вони більше, ніж будь-хто інший, хвилювалися влітку [після поразки від українців із рахунком 1:3]. Ми проробили велику роботу в дуже короткий час, який залишався в нас для підготовки. Здебільшого це були нудні лекційні заняття, моделювалися ігрові ситуації. Ми надали їм великий обсяг інформації, очевидно, вони скористалися порадами", — пояснив Кларк.

"Зіграли добре, так, як ми й хотіли. Хоча знадобився час, щоб відкрити рахунок. Але після забитого м'яча стало легше, розкулися та наприкінці забили ще парочку. Рахунок на табло має красивий вигляд. Але попереду ще багато матчів у групі", — попередив наставник шотландців.

[ + – ] Стів Кларк — про матч із Україною

У перерві Стів Кларк говорив підопічним про те, що необхідно контролювати м'яч і сподіватися, що прийде гол, що й сталося в результаті.

Після перерви, за винятком рідкісних вилазок на чужу половину поля та верхових закидів, ініціатива була на боці Шотландії.

"Джон [МакГінн] добре зіграв на краю штрафного майданчика, відтіснив захисника в силовій манері та забив ще один гол "у своєму репертуарі", потім, що завжди приємно тренеру, спрацювали заміни, і ми забили ще", — пояснив Кларк, додавши, що Ліндону Дайксу, який вийшов на заміну (грає за клуб "Квінс Парк Рейнджерс"), було простіше боротися зі втомленими захисниками України, яких вимотав Че Адамс (футболіст "Лестера").

Нагадаємо, що Олександр Петраков вирішив зробити ставку на висхідну зірку "Шахтаря" в матчі Ліги націй, поставивши молодого нападника в стартовий склад.

Раніше Фокус повідомляв, що збірна Шотландії розгромила Україну в Глазго з рахунком 3:0. Шотландці скористалися перевагою на другому поверсі, забивши два м'ячі після розіграшу кутових.