Сборная Шотландии разгромила Украину в Глазго со счетом 3:0: два гола с угловых (видео)

Шотландцы больше владели мячом, оказывали давление на защиту украинцев, среди которых не было четырех основных исполнителей. И воспользовались ошибками обороны, которая откровенно проваливалась.

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В Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" Шотландия разгромила вынужденно экспериментальный состав сборной Украины. Первый тайм завершился вничью, а во втором тайме практически беспрерывное давление на защитные построения Украины привело к пропущенным мячам. Хозяева использовали свои сильные стороны — умелую игру при стандартных положениях. Матч транслировался в YouTube на странице Украинской ассоциации футбола.

Неожиданностью в составе подопечных Александра Петракова стало появление на поле с первых минут нападающего "Днепра-1" Артема Довбика, а не форварда "Брюгге" Романа Яремчука. Вместо дисквалифицированного динамовского центрбека вышел "горняк" Валерий Бондарь. Главную проблему — отсутствие травмированного лидера Александра Зинченко — тренер попытался решить с помощью Александра Пихаленка из "Днепра-1".

[ + – ] Обзор матча Лиги наций Шотландия – Украина.

Шотландия больше владела мячом, оказывала давление на сборную Украины, которая играла без четырех основных исполнителей. Проблески конструктивной игры сине-желтых начали просматриваться по прошествии получаса.

Полузащита украинцев преимущественно пыталась бросать в прорыв Михаила Мудрика, через которого шла вся острота атаки Украины. Руслан Малиновский пытался пробивать штрафной.

Первый тайм был за Шотландией. В начале второго казалось, что Украина игру выровняла. Но в дальнейшем шотландцы усилили давление на ворота Трубина и воспользовались ошибками обороны, которая откровенно проваливалась. На 70-й минуте нападающий Джон МакГинн поставил корпус и оттеснил в штрафной защитника Валерия Бондаря, после чего пробил под дальнюю штангу. Трубин был бессилен.

Не прошло и 10 минут, как Линдон Дайкс счет удвоил. Нападающий головой замкнул навес с углового, и мяч с отскоком от газона влетел в сетку. Опекал шотландца Руслан Малиновский.

На 87-й минуте все тот же Дайкс довел счет до разгромного после аналогичного углового. Вновь подача — и удар головой. В этот раз накрывать Дайкса должен был вышедший за замену полузащитник Даниил Игнатенко.

После этого поражения Украина откатилась на вторую строчку турнирной таблицы в группе B1, но взять реванш за поражение в Глазго сборная сможет через несколько дней. В течение 6 дней команде Петракова предстоит сыграть 3 матча, что по интенсивности близко к играм НБА.

Напомним, что все три матча сборной Украины в Лиге наций будут транслироваться бесплатно.

Ранее Фокус сообщал, что в матче в Глазго Украина сыграет без своих лидеров, но при этом Михаил Мудрик получит место в стартовом составе.