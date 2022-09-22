Реванш відбувся: збірна Шотландії розгромила Україну з рахунком 3:0 (відео)

Шотландці більше володіли м'ячем, тиснули на захист українців, серед яких не було чотирьох основних виконавців. І скористалися помилками оборони, яка відверто провалювалася.

Related video

У Глазго на стадіоні "Гемпден Парк" Шотландія розгромила вимушено експериментальний склад збірної України. Перший тайм завершився внічию, а в другому таймі практично безперервний тиск на захисні побудови України спричинив пропущені м'ячі. Господарі використовували свої сильні сторони — вмілу гру за стандартних положень. Матч транслювали на YouTube на сторінці Української асоціації футболу.

Несподіванкою в складі підопічних Олександра Петракова стала поява на полі з перших хвилин нападника "Дніпра-1" Артема Довбика, а не форварда "Брюгге" Романа Яремчука. Замість дискваліфікованого динамівського центрбека вийшов "гірник" Валерій Бондар. Головну проблему — відсутність травмованого лідера Олександра Зінченка — тренер спробував вирішити за допомогою Олександра Пихаленка з "Дніпра-1".

[ + – ] Огляд матчу Ліги націй Шотландія – Україна, 3:0

Шотландія більше володіла м'ячем, чинила тиск на збірну України, яка грала без чотирьох головних виконавців. Проблиски конструктивної гри синьо-жовтих почали проглядатися після пів години.

Пів захист українців переважно намагався кидати в прорив Михайла Мудрика, через якого точилася вся гострота атаки України. Руслан Маліновський намагався пробивати штрафний.

[ + – ] Михайло Мудрик у матчі з Шотландією

Перший тайм був за Шотландією. На початку другого здавалося, що Україна гру вирівняла. Але надалі шотландці посилили тиск на ворота Трубіна та скористалися помилками оборони, яка відверто провалювалася. На 70-й хвилині нападник Джон МакГінн поставив корпус і відтіснив у штрафний захисника Валерія Бондаря, після чого пробив під дальню штангу. Трубін був безсилий.

[ + – ] Анатолій Трубін

Не минуло й 10 хвилин, як Ліндон Дайкс рахунок подвоїв. Нападник головою замкнув навіс із кутового, і м'яч із відскоком від газону влетів у сітку. Опікав шотландця Руслан Маліновський.

На 87-й хвилині той же Дайкс довів рахунок до розгромного після аналогічного кутового. Знову подача — і удар головою. Цього разу накривати Дайкса повинен був пів захисник Данило Ігнатенко, який вийшов за заміну.

Після цієї поразки Україна відкотилася на другий рядок турнірної таблиці в групі B1, але взяти реванш за поразку в Глазго збірна зможе за кілька днів. Протягом 6 днів команда Петракова має зіграти 3 матчі, що за інтенсивністю близько до ігор НБА.

Нагадаємо, що всі три матчі збірної України в Лізі націй транслюватимуть безплатно.

Раніше Фокус повідомляв, що в матчі у Глазго Україна зіграє без своїх лідерів, але водночас Михайло Мудрик отримає місце в стартовому складі.