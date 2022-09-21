Матч Лиги наций Шотландия – Украина: без лидера, но с новой звездой в основе

Тренер сборной не сможет рассчитывать на Зинченко, Шапаренко, Бущана и Соболя. Вместе с тем, в основном составе выйдет Михаил Мудрик, который навел шороху в Лиге чемпионов.

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В среду, 21 сентября, футбольная сборная Украины сыграет отложенный матч Лиги Наций с командой Шотландии. Игра состоится в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".

Украина занимает первое место в турнирной таблице своей группы с 7 очками, у сегодняшнего оппонента — на один балл меньше. В июньском матче плей-офф квалификации на чемпионат мира украинцы уже обыгрывали шотландцев: 3:1. За сине-желтых отличились Ярмоленко, Зинченко и Довбик.

Если сравнивать прежние составы, у шотландцев отсутствует левый бровочник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон, но его заменит Киран Терни — конкурент Александра Зинченко за место в основе "Арсенала".

[ + – ] Обзор предыдущего матча сборных Шотландии и Украины.

Некоторые изменения претерпит полузащита "кельтов": травмирован полузащитник Грант Хэнли из английского "Норвича", а ветерана "Лидс Юнайтед" Лиама Купера в сборную уже не вызывают. На его месте сыграет Джек Хендри из "Кремонезе" или Скотт Маккенна из "Ноттингем Форест".

[ + – ] Тренировка сборной перед матчем Шотландия – Украина.

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков отмечает, что у команды соперника неплохой выбор игроков середины поля: Макгинн, Гилмор, Макгрегор, Тернбулл. А вот умелых нападающих в шотландском футболе нет со времен, пожалуй, Кенни Далглиша. В нападении местных грандов — "Селтика" и "Рейнджерс" — играют японцы, израильтянин, колумбиец и другие.

Шотландия – Украина: составы команд в матче Лиги наций

[ + – ] Шотландия – Украина составы команд

В свою очередь, в линии атаки Украины наставник сборной, скорее всего, отдаст предпочтение Роману Яремчуку, который с недавних пор защищает цвета "Брюгге", а не "Бенфики". Но и в бельгийском клубе, по крайней мере по состоянию на сегодня, у украинца, как и в Лиссабоне, нет места в основе. Вместе с тем, основным форвардом видится именно он, а не Артем Довбик, который, вероятно, выйдет на замену. Более того, очевидно, Петраков доверит место в старте крайнему нападающему "Шахтера" Михаилу Мудрику, который выделялся в двух недавних матчах "горняков" в Лиге чемпионов.

Тренер Александр Петраков не сможет рассчитывать на травмированных Зинченко, Шапаренко, Бущана и Соболя.

Руслан Малиновский — один из основных полузащитников сборной — на старте сезона также не играет ведущую роль в своей "Аталанте". В последнем матче Серии А он вышел на поле только на 88-й минуте. Но вот состояние Андрея Ярмоленко, который переехал из Лондона в ОАЭ, оценивать сложно.

Главная потеря, по мнению футбольного эксперта, это — Александр Зинченко.

[ + – ] Александр Петраков проводит тренировочное занятие перед матчем Шотландия – Украина.

Шотландия – Украина: где смотреть матч Лиги наций

В последние дни сентября сборной предстоит сыграть три матча кряду в розыгрыше Лиги наций сезона 2022/23.

После выездной встречи в Глазго 24 сентября состоится матч с Арменией, затем последует еще одна игра с Шотландией.

Все три матча можно будет посмотреть бесплатно в эфире телемарафона на YouTube.

Матч первого тура Лиги наций между Шотландией и Украиной смотреть онлайн на YouTube можно будет в 21:45.

Шотландия – Украина: прогнозы букмекеров

Букмекеры не видят явного фаворита. Конторы принимают ставки на победу Шотландии с коэффициентом 2.65, на победу Украины — 2.95, на ничью — 3.10.

Судя по счету предыдущей встречи и тому, что в обороне обе команды не столь сильны, как в атаке, может сыграть ставка "обе забьют" — 2,05.

Напомним, что союз европейских футбольных ассоциаций передал права для того, чтобы жители Украины могли бесплатно посмотреть трансляцию матчей сборной в эфире телемарафона.

Ранее Фокус сообщал, что РФС потребовал отстранить тренера сборной Украины по футболу за то, что Александр Петраков готов взять оружие в руки и защищать свою страну.