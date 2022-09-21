Матч Ліги націй Шотландія – Україна: без лідера, але з новою зіркою в основі

Тренер збірної не зможе розраховувати на Зінченка, Шапаренка, Бущана та Соболя. Разом з тим, в основному складі вийде Михайло Мудрик, який навів шороху у Лізі чемпіонів.

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У середу, 21 вересня, футбольна збірна України зіграє відкладений матч Ліги Націй із командою Шотландії. Гра відбудеться у Глазго на стадіоні "Гемпден-Парк".

Україна посідає перше місце у турнірній таблиці своєї групи із 7 очками, у сьогоднішнього опонента — на один бал менше. У червневому матчі плей-оф кваліфікації на Чемпіонат світу українці вже обігравали шотландців: 3:1. За синьо-жовтих відзначилися Ярмоленко, Зінченко та Довбик.

Якщо порівнювати колишні склади, у шотландців відсутній лівий хавбек "Ліверпуля" Ендрю Робертсон, але його замінить Кіран Тірні, конкурент Олександра Зінченка за місце в основі "Арсеналу".

[ + – ] Огляд попереднього матчу збірних Шотландії та України

Деякі зміни зазнає півзахисту "кельтів": травмовано півзахисника Гранта Генлі з англійського "Норвіча", а ветерана "Лідс Юнайтед" Ліама Купера до збірної вже не викликають. На його місці зіграє Джек Гендрі з "Кремонезе" або Скотт Маккенна з "Ноттінгем Форест".

[ + – ] Тренування збірної перед матчем Шотландія – Україна.

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков зазначає, що команда суперника має непоганий вибір гравців середини поля: Макгінн, Гілмор, Макгрегор, Тернбулл. А ось умілих нападників у шотландському футболі немає з часів, мабуть, Кенні Далгліша. У нападі місцевих грандів — "Селтіка" та "Рейнджерс" — грають японці, ізраїльтянин, колумбієць та інші.

Шотландія — Україна: склади команд у матчі Ліги націй

[ + – ] Шотландія – Україна склади команд

Зі свого боку, в лінії атаки України наставник збірної, найімовірніше, віддасть перевагу Роману Яремчуку, який віднедавна захищає кольори "Брюгге", а не "Бенфіки". Але й у бельгійському клубі, принаймні на сьогодні, в українця, як і в Лісабоні, немає місця в основі. Водночас основним форвардом бачиться саме він, а не Артем Довбик, котрий, ймовірно, вийде на заміну. Щобільше, очевидно, Петраков довірить місце у старті крайньому нападникові "Шахтаря" Михайлу Мудрику, який виділявся у двох нещодавніх матчах "гірників" у Лізі чемпіонів.

Тренер Олександр Петраков не зможе розраховувати на травмованих Зінченка, Шапаренка, Бущана та Соболя.

Руслан Маліновський — один з основних півзахисників збірної — на старті сезону також не відіграє провідної ролі у своїй "Аталанті". В останньому матчі Серії А він вийшов на поле лише на 88-й хвилині. Але стан Андрія Ярмоленка, який переїхав з Лондона до ОАЕ, оцінювати складно.

Головна втрата, на думку футбольного експерта, це Олександр Зінченко.

[ + – ] Олександр Петраков проводить тренувальне заняття перед матчем Шотландія – Україна

Шотландія — Україна: де дивитись матч Ліги націй

В останні дні вересня збірна має зіграти три матчі поспіль у розіграші Ліги націй сезону 2022/23.

Після виїзної зустрічі в Глазго 24 вересня відбудеться матч з Вірменією, потім піде ще одна гра з Шотландією.

Усі три матчі можна буде переглянути безплатно в ефірі телемарафону на YouTube.

Матч першого туру Ліги націй між Шотландією та Україною дивитись онлайн на YouTube можна буде о 21:45.

Шотландія — Україна: прогнози букмекерів

Букмекери не бачать явного переможця. Контори приймають ставки на перемогу Шотландії з коефіцієнтом 2.65, на перемогу України — 2.95, на нічию — 3.10.

Судячи з рахунку попередньої зустрічі й з того, що в обороні обидві команди не такі сильні, як в атаці, може зіграти ставка "обидві заб'ють" — 2,05.

Нагадаємо, що спілка європейських футбольних асоціацій передала права для того, щоб жителі України могли безплатно переглянути трансляцію матчів збірної в ефірі телемарафону.

Раніше Фокус повідомляв, що РФС вимагає відсторонити тренера збірної України з футболу за те, що Олександр Петраков готовий взяти зброю в руки і захищати свою країну.