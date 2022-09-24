Украина разгромила Армению в Лиге наций со счетом 5:0 (видео)

В Ереване украинские футболисты забили пять голов в ворота сборной соперников в рамках выездного матча, получив за это 10 очков.

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Сборная Украины по футболу уверенно одержала победу в матче с Арменией со счетом 5:0. Трансляция победной игры для украинцев была доступна в YouTube.

В Ереване украинские футболисты в 5-м туре Лиги наций УЕФА забили пять голов в ворота армянской сборной и получили 10 очков. Сборные группы 1 дивизиона встретились на республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна.

Победный матч начался в невысоком темпе. Тигран Барсегян скрылся от украинцев и нанес мощный выстрел по центру. Через три минуты армянские футболисты организовали вторую контратаку, но на этот раз били из офсайда.

Сборная команды соперника выстроила матч на контратаках, в то время как украинские футболисты пытались позиционно выйти на ударную позицию. Отличиться удалось следующим спортсменам:

Александр Тымчик (22-я минута);

Александр Зубков (57-я);

Артем Довбик (69-я и 84-я);

Даниил Игнатенко (81-я).

[ + – ] Армения-Украина

Напомним, Миколенко и Забарный присоединились к украинским футболистам в столице Армении перед важным матчем.

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