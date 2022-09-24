Україна розгромила Вірменію у Лізі націй з рахунком 5:0 (відео)
У Єревані українські футболісти забили п'ять голів у ворота збірної суперників у межах виїзного матчу, здобувши за це 10 очок у цілому.
Збірна України з футболу впевнено здобула перемогу у матчі з Вірменією з рахунком 5:0. Трансляція переможної гри для українців була доступна на YouTube.
У Єревані українські футболісти у 5-му турі Ліги націй УЄФА забили п'ять голів у ворота вірменської збірної та здобули 10 очок загалом. Збірні групи 1 дивізіону зустрілися на республіканському стадіоні імені Вазгена Саркісяна.
Переможний матч розпочався у невисокому темпі. Тигран Барсегян втік від українців і завдав потужного пострілу по центру. Через три хвилини вірменські футболісти організували другу контратаку, але цього разу били з офсайду.
Збірна команди суперника вишикувала матч на контратаках, тоді як українські футболісти намагалися позиційно вийти на ударну позицію. Відзначитись вдалося таким спортсменам:
- Олександр Тимчик (22-а хвилина);
- Олександр Зубков (57-а);
- Артем Довбик (69-а та 84-а);
- Данило Ігнатенко (81-а).
Нагадаємо, Миколенко та Забарний приєдналися до українських футболістів у столиці Вірменії перед важливим матчем.
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