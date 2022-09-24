Україна розгромила Вірменію у Лізі націй з рахунком 5:0 (відео)

У Єревані українські футболісти забили п'ять голів у ворота збірної суперників у межах виїзного матчу, здобувши за це 10 очок у цілому.

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Збірна України з футболу впевнено здобула перемогу у матчі з Вірменією з рахунком 5:0. Трансляція переможної гри для українців була доступна на YouTube.

У Єревані українські футболісти у 5-му турі Ліги націй УЄФА забили п'ять голів у ворота вірменської збірної та здобули 10 очок загалом. Збірні групи 1 дивізіону зустрілися на республіканському стадіоні імені Вазгена Саркісяна.

Переможний матч розпочався у невисокому темпі. Тигран Барсегян втік від українців і завдав потужного пострілу по центру. Через три хвилини вірменські футболісти організували другу контратаку, але цього разу били з офсайду.

Збірна команди суперника вишикувала матч на контратаках, тоді як українські футболісти намагалися позиційно вийти на ударну позицію. Відзначитись вдалося таким спортсменам:

Олександр Тимчик (22-а хвилина);

Олександр Зубков (57-а);

Артем Довбик (69-а та 84-а);

Данило Ігнатенко (81-а).

[ + – ] Вірменія-Україна

Нагадаємо, Миколенко та Забарний приєдналися до українських футболістів у столиці Вірменії перед важливим матчем.

Також Фокус писав про шаховий скандал довкола чемпіона світу Карлсена.