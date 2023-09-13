Скандал в Бухаресте на матче к Евро-2024: территории Украины назвали румынскими (фото)

На скандальном матче в столице Румынии фанаты развернули баннеры со словами "Косово — это Сербия" и "Бессарабия — это Румыния". Судье пришлось остановить игру.

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Во вторник, 12 сентября, в матче отбора на чемпионат Европы-2024 в Бухаресте французский арбитр Вилли Делажо был вынужден уже на 18-й минуте увести национальные сборные Румынии и Косово в раздевалку и прервать матч. Все из-за провокационных лозунгов румынских ультрас. Об этом сообщает The Associated Press.

Команды увели в раздевалку

Румынские фанаты развернули баннеры со словами "Косово — это Сербия" и "Бессарабия — это Румыния". Сопровождалось все это выкриками.

В публикации на сайте УЕФА говорилось, что матч пришлось прервать из-за поведения болельщиков.

Спустя 50 минут матч возобновился. Румыны в итоге оказались сильнее косоваров: 2-0.

Бессарабия — историческая область, 70% площади которой находится на территории Молдовы, остальное — Украина.

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Министр культуры, молодежи и спорта Косово Хайрулла Чеку высказался о произошедшем в Facebook.

"Наши парни продолжили играть с сердцем и профессионализмом. Достоинство государства Косово превыше любых провокаций", — отметил он.

Напомним, что сборная Украины так и не смогла зацепиться за ничью в матче со своим исторически самым сложным соперником на футбольном поле. Сборная Италии, к слову, действующий чемпион Европы переиграла Сине-желтых на миланском "Джузеппе Меацца".

Футбольной сборной Украины уже традиционно непросто даются несколько матчей, идущих подряд. Хотя ничья с Англией во Вроцлаве обнадеживала.