Украина — Англия 1:1: Сине-желтые добились ничьей в матче против "Трех львов" (видео)
Андрей Шевченко, комментируя забитый мяч англичан, отметив впечатляющий забег Кайла Уокера. А вот Виталий Миколенко, по его словам, допустил непростительную ошибку, как для игрока Премьер-лиги.
Футбольная сборная Украины сыграла вничью против сборной Англии на стадионе "Тарчинский-Арена" в польском Вроцлаве. С самого начала ход матча складывался в пользу подопечных Сергея Реброва. Сине-желтые первыми забили и смогли удержать ничейный счет в первом тайме.
Георгий Судаков отдал на правый фланг, где Цыганков продлил на Ефима Коноплю, который отдал в центр штрафной. Мяч шел на Мудрика, но Зинченко успел первым переправить мяч в ворота.
(К слову начавший голевую атаку Георгий Судаков совсем недавно восстановился после травмы. В матче УПЛ "Минай" — "Шахтер" он вышел на замену во втором тайм и отличился забитым мячом. Но при этом тренер по физподготовке "горняков" уже после матча заставил хавбека пробежать несколько кругов по периметру поля).
Однако более мастеровые англичане сравняли еще в первом тайме. После заброса на правого латераля Кайла Уокера, он опередил Виталия Миколенко, вышел один на один с Георгием Бущаном и переиграл стража ворот.
Во втором тайме англичане продолжали позиционно атаковать, а украинцы отвечали контратаками.
В одном из розыгрышей англичан им не удалось уйти в отрыв только благодаря тому, что креативный защитник Ефим Конопля оказался в нужном месте и выбил мяч за линию ворот.
На 60-й минуте Букайо Сака, к слову, второй в списке самых дорогих игроков АПЛ, едва не повторил свой шедевр первого матча между Англией и Украиной. После удара с линии штрафной вратарь Бущан перевел мяч в перекладину.
В последние четверти матча преимущество "Трех Львов" на фоне уставших Сине-желтых обозначилось заметнее, но противостояние с лидером группы С все же удалось свести к итоговой ничьей.
Таким образом при Сергее Реброве сборная Украины пока идет без поражений.
Комментарий Андрея Шевченко
Андрей Шевченко в перерыве матча прокомментировал забитый мяч англичан, отметив, что Кайл Уокер выдал впечатляющий забег. А вот Виталий Миколенко, по его словам, допустил непростительную как для игрока Премьер-лиги ("Эвертон") ошибку — и не удержал своего оппонента, номинально тоже флангового защитника. Бывший тренер команды также не вполне был доволен игрой центрального защитника Николая Матвиенко.
Собравшаяся на "Тарчинский-Арене" публика провожала футболистов овациями: стадион в польском Вроцлаве сборной Украине как минимум на субботний вечер 9 сентября удалось превратить домашний.
"Кейн — больше, чем центрфорвард": комментарий Кайла Уокера
Отличившийся за Англию Кайл Уокер в комментарии после матча отметил, что Англия могла сыграть и лучше, но иногда приходится довольствоваться 1 пунктом.
"Одно очко, мы лидеры", — сказал он.
К слову, это первый гол за сборную для Уокера, который в эпизоде с забитым мячом сыграл как центрфорвард, а разыгрывающем выступил нападающий Харри Кейн.
"Он больше чем центрфорвард", — сказал о Кейне его бывший одноклубник и также отметил неплохую игру украинской команды, у которой была впечатляющая поддержка трибун.
"Фантастическая атмосфера, учитывая все, через что они прошли, желаю им всего самого лучшего", — сказал Уокер.
Напомним, что Украина проиграла Англии на "Уэмбли" в стартовом матче отбора на Евро-2024. Крайний нападающий Букайо Сака стал лучшим игроком поединка, на его счету гол и голевая передача.
Также сообщалось, что до матча букмекеры считали Англию безоговорочным фаворитом противостояния с Украиной в Польше.