Есть только один фаворит: как букмекеры оценили шансы сборной Украины в матче с Англией

Поединок между национальными сборными состоится в том же городе, где украинский тяжеловес Александр Усик нокаутировал британца Дюбуа.

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В сентябре 2023 года для национальной сборной Украины по футболу начинается важнейший осенний цикл квалификации к Евро-2024. Так, в субботу, 9 числа, во Вроцлаве украинцы сыграют против сборной Англии, а уже через три дня будут противостоять итальянцам в Милане.

Травмы, отсутствие лидеров, плохая форма игроков: что происходит в состоянии команд накануне встречи

На этот раз украинская команда подходит к матчам, которые вполне вероятно, решат судьбу путевки на европейское первенство, с серьезными кадровыми проблемами:

травмы;

нехватка игрового времени у многих лидеров;

некоторые футболисты, которые играют за рубежом, сменили клубы и адаптируются к новым условиям.

Поэтому общие кондиции, в которых наша национальная команда подходит к предстоящему матчу, отнюдь нельзя назвать идеальными.

Впрочем, хватает проблем и у наших соперников. Так, главный тренер сборной Англии перед матчем с украинцами не досчитался сразу нескольких важных футболистов, которые выбыли из состава из-за проблем со здоровьем. При этом всем соперник сборной Украины остается командой, в которой собраны одни из лучших исполнителей мира.

Украина — Англия: кого букмекеры считают фаворитом

Тем временем одна из старейших букмекерских контор в мире британская William Hill считает украинскую сборную абсолютным аутсайдером матча. Так, на победу команды Сергея Реброва действует коэффициент 8,1.

Украина — Англия: коэффициент букмекеров: коэффициент букмекеров Фото: Скриншот

На ничью предлагают поставить за 10,3. А вот потенциальную победу своей команды британцы оценивают скромнее — всего 2,5.

Отметим, что сборная Украины в своей отборочной группе на ЧЕ-2024 после трех сыгранных поединков занимает второе место. Возглавляет турнирную таблицу сборная Англии.

Отбор на ЧЕ-2024: Украина занимает вторую строчку Фото: Скриншот

Украина — Англия: где смотреть матч отбора на Евро-2024: где смотреть матч отбора на Евро-2024

Матч сборной Украины можно будет смотреть в прямом эфире региональных телеканалов "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Львів). Или в сети.

Напомним, что в сентябре Украина проиграла Англии на поле лондонского стадиона "Уэмбли", но после этого наши футболисты одержали две подряд победы. В то же время футболисты сборной Англии считают, что победить Украину в сентябрьском матче очень сложно.