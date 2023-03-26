"Риши, нам нужны F-16": Украина проиграла Англии на "Уэмбли", но истребители важнее (фото)

Украина уступила Англии в первом матче отбора на Евро-2024 со счетом 2:0. Героем матча стал крайний нападающий лондонского "Арсенала" Букайо Сака.

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В воскресенье, 26 марта, сборная Англии принимала на "Уэмбли" национальную команду Украины в первом матче отбора к чемпионату Европы 2024 в группе С.

Болельщики на матче Англия Украина

1000 украинских беженцев и британцы, предоставившие им жилье, получили возможность посетить матч бесплатно.

Перед стартом поединка украинские футболисты развернули баннер в поддержку мира, а англичане отдали дань уважения бывшему защитнику сборной и чемпиону мира 1966 года Джорджу Коэну, который умер 23 декабря 2022 года в возрасте 83 лет.

Перед матче Англия Украина

Стартовые составы команд:

Сборная Англии: 1. Джордан Пикфорд, 2. Кайл Уокер, 3. Бен Чилуэлл, 5. Джон Стоунз, 6. Гарри Магуайр, 4. Деклен Райс, 7. Букайо Сака Б., 8. Джордан Хендерсон, 10. Джуд Беллингхем, 11. Джеймс Мэддисон, 9. Гарри Кейн.

Состав сборной Англии

Сборная Украины: 12. Анатолий Трубин, 3. Александр Сваток, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 6. Тарас Степаненко, 7. Михаил Мудрик, 8. Руслан Малиновский, 17. Александр Зинченко, 20. Георгий Судаков, 9. Роман Яремчук

Состав Украины на матч против Англии

Ротань не поставил Цыганкова в основу

И.о. главного тренера сборной Украины Руслан Ротань не поставил в стартовый состав Виктора Цыганкова, демонстрирующего хорошую форму в последних матчах Примеры за каталонскую "Жирону".

Руслан Ротань, тренер сборной Украины в матче против Англии

Бывший тренер украинской молодежки решил насытить центр поля, где появился Георгий Судаков, для которого это был едва ли не первый матч в основе за национальную команду и уж точно первый столь ответственный — против одной из сильнейших сборных мира на ее же поле.

Возможно, тренер таким образом делал ставку на контратаки и умение Судакова отдавать передачи в разреженные зоны, в прорыв на Михаила Мудрика. В центре защиты появился дебютант — центральный защитник "Днепра-1" Александр Сваток. Место же в воротах занял Анатолий Трубин.

Англичане сразу же принялись тестировать оборонительные построения украинцев, которые заметно нервничали. Дебютант Сваток, например, едва не привез пенальти в первом 10-минутном отрезке матча, и хотя спустя время исправился, все же напряженности у украинской штрафной не стало меньше.

На 15-й минуте случился первый из немногих опасных эпизодов, созданных украинцами. Зинченко из центра поля отправил в прорыв Романа Яремчука, который не попал в створ ворот, хотя и из офсайда.

На 25-й минуте нападающий Англии Харри Кейн промахнулся по мячу во вратарской площади после навеса с правого фланга, на котором хозяйничал Букайо Сака и от которого исходила основная угроза ворот Трубину. Это была пристрелка, а вот по прошествии еще 10 минут Сака получил мяч на своем фланге и беспрепятственно навесил на ногу Кейну, который отправил мяч в сетку.

Левофланговые Миколенко и Мудрик, к слову, тоже игроки Английской Премьер-лиги, не вступали отбор и просто наблюдали за развитием событий. Кейна, в свою очередь, не удержал динамовец Александр Караваев.

Гол Карри Кейна

Спустя три минуты Англия повела уже 2:0. Сака переквалифицировался из ассистента в завершителя атак — сместился с фланга в центр и по неуловимой траектории отправил мяч в дальний угол Трубина, тот бы бессилен.

Букайо Сака забивает второй мяч за Англию

Воодушевленные англичане могли тут же забивать третий мяч, страж ворот Украины отразил удар Кейна, но над "Уэмбли" явственно навис призрак разгрома, случившегося между этими командами в четвертьфинале Евро-2020.

Букайо Сака

С начала второй 45-минутки украинцы бросились в атаку, намереваясь вернуть интригу. Первую свою атаку довели до штрафной площади соперника, перетасовка у которой носила сумбурный характер. В свою очередь, 19-летний Джуд Беллингем, показательно разогнал ответную контратаку, в которой обыграл нескольких игроков в желтой форме. За ним, теряя бутсы, тщетно пытался угнаться Руслан Малиновский.

Все же в начале второго тайма у украинцев лучше держался мяч и было несколько опасных вылазок к воротам Джордана Пикфорда.

На 61-й минуте коуч сине-желтых прибегнул к тройной замене. Мудрик, Миколенко, Сваток и Караваев ушли. Вышли: Соболь, Цыганков и Буяльский, которого игнорировали предыдущие тренеры сборной.

Но попытка переломить игру не принесла успех.

Аналитический портал Whoscored признал Букайо Сака лучшим игроком матча.

Англия Украина: оценки игрокам

В дальнейшем хозяева умело "сушили" игру, а на последних минутах могли довести счет до разгромного, если бы не реакция Трубина.

Напомним, что последняя украинская команда вылетела из еврокубков в сезоне 2022/23. Лидер Эредивизи "Фейеноорд" разгромил "Шахтер" на своем поле со счетом 7:1.

Ранее стало известно, что из-за коррупции в футбольном руководстве Украина не сможет претендовать на проведение ЧМ-2030. Вместе с Испанией и Португалией за право проведения мирового форума поборется Марокко.