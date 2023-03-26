"Ріші, нам потрібні F-16": Україна програла Англії на "Вемблі", але винищувачі важливіші (фото)

Україна поступилася Англії у першому матчі відбору на Євро-2024 з рахунком 2:0. Героєм матчу став крайній нападник лондонського "Арсеналу" Букайо Сака.

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У неділю, 26 березня, збірна Англії приймала на "Вемблі" національну команду України у першому матчі відбору до чемпіонату Європи 2024 року у групі С.

Вболівальники на матчі Англія Україна

1000 українських біженців та британці, які надали їм житло, отримали можливість відвідати матч безкоштовно.

Перед стартом поєдинку українські футболісти розгорнули банер на підтримку світу, а англійці віддали шану колишньому захиснику збірної та чемпіону світу 1966 року Джорджу Коену, який помер 23 грудня 2022 року у віці 83 років.

Перед матчем Англія Україна

Стартові склади команд:

Збірна Англії : 1. Джордан Пікфорд, 2. Кайл Вокер, 3. Бен Чілвелл, 5. Джон Стоунс, 6. Гаррі Магвайр, 4. Деклан Райс, 7. Букайо Сака Б., 8. Джордан Гендерсон, 10. Джуд Беллінгем, 11. Джеймс Меддісон, 9. Гаррі Кейн.

Склад збірної Англії

Збірна України : 12. Анатолій Трубін, 3. Олександр Сваток, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 6. Тарас Степаненко, 7. Михайло Мудрик, 8. Руслан Малиновський, 17. Олександр Зінченко, 20. Георгій Судаков, 9. Роман Яремчук

Склад України на матч проти Англії

Ротань не поставив Циганкова в основу

В.о. головного тренера збірної України Руслан Ротань не поставив у стартовий склад Віктора Циганкова, який демонструє хорошу форму в останніх матчах Прімери за каталонську "Жирону".

Руслан Ротань, тренер збірної України у матчі проти Англії

Колишній тренер української молодіжки вирішив наситити центр поля, де з'явився Георгій Судаков, для якого це був чи не перший матч в основі за національну команду і вже точно такий відповідальний — проти однієї з найсильніших збірних світу на її ж полі.

Можливо, тренер таким чином робив ставку на контратаки та вміння Судакова віддавати передачі до розріджених зон, у прорив на Михайла Мудрика. У центрі захисту з'явився дебютант – центральний захисник "Дніпра-1" Олександр Сваток. Місце ж у воротах посів Анатолій Трубін.

Англійці відразу почали тестувати оборонні побудови українців, які помітно нервували. Дебютант Сваток, наприклад, ледь не привіз пенальті в першому 10-хвилинному відрізку матчу, і хоча згодом виправився, все ж таки напруженості в українському штрафному не поменшало.

На 15-й хвилині стався перший із небагатьох небезпечних епізодів, створених українцями. Зінченко з центру поля відправив у прорив Романа Яремчука, який не влучив у ворота, хоч і з офсайду.

На 25-й хвилині нападаючий Англії Гаррі Кейн промахнувся по м'ячу у воротарській площі після навісу з правого флангу, на якому господарював Букайо Сака і від якого виходила основна загроза воріт Трубіну. Це була пристрілка, а ось ще через 10 хвилин Сака отримав м'яч на своєму фланзі і безперешкодно навісив на ногу Кейну, який відправив м'яч у сітку.

Лівофлангові Миколенко та Мудрик, до речі, теж гравці Англійської Прем'єр-ліги, не вступали до відбору і просто спостерігали за розвитком подій. Кейна, зокрема, не втримав динамівця Олександра Караваєва.

Гол Каррі Кейна

Через три хвилини Англія повела вже 2:0. Сака перекваліфікувався з асистента на завершувача атак — змістився з флангу в центр і невловимою траєкторією відправив м'яч у дальній кут Трубіна, той би безсилий.

Букайо Сака забиває другий м'яч за Англію

Натхненні англійці могли відразу забивати третій м'яч, страж воріт України відбив удар Кейна, але над "Вемблі" виразно навис привид розгрому, що стався між цими командами у чвертьфіналі Євро-2020.

Букайо Сака

З початку другої 45-хвилинки українці кинулися в атаку, мавши намір повернути інтригу. Першу свою атаку довели до штрафного майданчика суперника, перетасовування у якого мало сумбурний характер. Зокрема, 19-річний Джуд Беллінгем, показово розігнав контратаку у відповідь, в якій обіграв кількох гравців у жовтій формі. За ним, втрачавши бутси, марно намагався наздогнати Руслан Малиновський.

Все ж таки на початку другого тайму в українців краще тримався м'яч і було кілька небезпечних вилазок до воріт Джордана Пікфорда.

На 61-й хвилині коуч синьо-жовтих вдався до потрійної заміни. Мудрик, Миколенко, Сваток та Караваєв пішли. Вийшли: Соболь, Циганков та Буяльський, якого ігнорували попередні тренери збірної.

Але спроба переламати гру не принесла успіху.

Аналітичний портал Whoscored визнав Букайо Сака найкращим гравцем матчу.

Англія Україна: оцінки гравцям

Надалі господарі вміло "сушили" гру, а на останніх хвилинах могли довести рахунок до розгромного, якби не реакція Трубіна.

Нагадаємо, що остання українська команда вилетіла з єврокубків у сезоні 2022/23. Лідер Ередівізі "Феєнорд" розгромив "Шахтар" на своєму полі з рахунком 7:1.

Раніше стало відомо, що через корупцію у футбольному керівництві Україна не зможе претендувати на проведення ЧС-2030. Разом з Іспанією та Португалією за право проведення світового форуму боротиметься Марокко.