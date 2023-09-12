Самый сложный соперник: сборная Италии радикально изменила состав перед матчем с Украиной

Против Украины не сыграет ряд основных футболистов сборной Италии. Тренер Лучано Спаллетти на пресс-конференции объяснил, что место в воротах займет Джанлуиджи Доннарумма, хотя в Милане его ждет не вполне радушный прием.

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Тренер сборной Италии Лучано Спаллетти внес ряд кадровых изменений в состав сборной на матч квалификации против сборной Украины. Об этом сообщает портал Football Italia.

Маттео Политано и Джанлуиджи Манчини не сыграют против Сине-желтых из-за повреждений, Джанлуиджи Распадори заменит одноклубника по "Наполи". Маттиа Дзакканьи или Вилли Ньонто дополнят линию атаки вместе с нападающим Чиро Иммобиле.

Дзакканьи тренировался отдельно от остальных в день перед матчем, он не на все 100% готов к противостоянию с украинцами, для которых победа над сборной Италией может стать исторической.

Стадион "Сан-Сиро"

Как пояснил Спаллетти на пресс-конференции, Джанлуиджи Доннарумма по-прежнему будет в воротах национальной сборной, хотя в Милане его ждет не вполне радушный прием. Местные болельщики не жалели критики в адрес голкипера за решение не продлевать контракт с клубом и перейти в "ПСЖ", где ему предложили более высокую зарплату.

Италия — Украина: статистика встреч

Италия — Украина

Скуадра Адзурра упустила победу в предыдущем матче против Северной Македонией, сыграв, как и Украина с Англией, вничью 1-1. Поединок в Милане представляется одним из решающих для обеих команд, борющихся за вторую путевку на Чемпионат Европы по футболу, который состоится в следующем году на полях Германии. Однако статистика встреч Италия — Украина совсем не в пользу последних.

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Начиная с 1995 года Италия и Украина сыграли восемь матчей, в том числе и товарищеских. У Украины — ни одной победы, и лишь в двух случаях удавалось зацепиться за ничью при шести поражениях.

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Прямую трансляцию с миланского стадиона "Сан-Сиро" можно будет посмотреть в прямом эфире на региональных телеканалах "Суспильного", или же интернете, на стриминговых платформах.

Напомним, что в матче против Англии Украина сыграла вничью 1:1. Андрей Шевченко, комментируя единственный забитый мяч англичан, отметил впечатляющий забег Кайла Уокера и ошибку защитника Виталия Миколенко.

Также сообщалось, что, по словам футболиста лондонского "Челси" Бена Чилуэлла, Украина уже не та, что в марте. Защитник отметил мотивацию украинцев.