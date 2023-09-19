"Шахтар" — "Порту": де дивитися матч Ліги чемпіонів, на який біженці розкупили всі квитки

За даними клубу "Гамбург", на стадіоні якого зіграють "гірники", загалом продано 45 тисяч квитків. У продажу залишилися квитки тільки на найдорожчі сектори — від 55 до 89 євро.

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У поточному сезоні "Шахтар" гратиме свої "домашні" поєдинки Ліги Чемпіонів на "Фолькспаркштадіоні". І поки місцева команда бореться за вихід із Другої Бундесліги, жителі Гамбурга мають можливість подивитися на виступи найкращих команд Європи. Квитки на перший матч проти "Порту" практично розкуплені, повідомляє DW.

За інформацією клубної пресслужби "Гамбурга", загалом продано 45 тисяч квитків. У продажу залишилися квитки тільки на найдорожчі сектори — від 55 до 89 євро.

"Гамбург" поки що йде на другій сходинці Другої Бундесліги

Судячи з усього, інтерес до того, що відбуватиметься на полі "Фолькспаркштадіона", виявили й українські біженці, яких у місті офіційно налічується понад 30 тисяч.

За даними журналістів, серед почесних гостей на трибунах можна буде побачити й братів Кличків, для яких Гамбург довгі роки залишався "рідним" містом. Ексбоксери досі популярні тут. У Гамбурзі виросли та навчаються сини Віталія Кличка. Рік тому місцевий бургомістр Петер Ченчер підписав із Києвом "Пакт солідарності та майбутнього".

"Шахтар" — "Порту": де дивитися матч Ліги чемпіонів

Стартовий матч сезону Ліги Чемпіонів між "Шахтарем" і "Порту" розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Усі матчі "гірників" у головному клубному турнірі Європи в Україні покаже офіційний бродкастер, відповідна стримінгова платформа. Але в цифровому мовленні Т2 матчів "Шахтаря" не буде.

Шахтар — Порту

Нагадаємо, що Україна програла Італії у відборі на Євро 2024, і це стало вже сьомою поразкою Синьо-жовтих у матчі проти Скуадри Адзурри.

Також повідомлялося, що на матчі відбору до Євро-2024 розгорівся скандал: території України назвали румунськими.