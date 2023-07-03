Хорвата Йовічевича змінить нідерландець: "Шахтар" визначився з новим головним тренером

Фахівець, який прийняв донецьку команду, має невеликий успішний досвід роботи в Україні, проте найбільших успіхів новий тренер "Шахтаря" домігся за межами нашої країни.

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Донецький "Шахтар" на своєму офіційному сайті повідомив, хто очолить команду після відходу хорватського фахівця Ігоря Йовічевіча, який привів команду до чемпіонства минулого сезону. Відомо, що новим головним тренером "гірників" буде нідерландець Патрік ван Леувен, який до цього очолював луганську "Зорю".

З новим тренером керівництво донецької команди підписало дворічний контракт. Примітно, що Патрік ван Леувен добре знайомий із донецькою командою: з 2006 по 2013 рік нідерландець працював координатором і директором академії "Шахтаря".

Минулого сезону ван Леувен очолив луганську "Зорю", з якою посів третє місце в Українській прем'єр-лізі (УПЛ) і виборов із командою путівку в Лігу Європи. Він став найкращим тренером сезону в Україні.

Що стосується "Шахтаря", то гірники у новому футбольному сезоні представлятимуть Україну в Лізі Чемпіонів. Донецький клуб завдяки завойованому чемпіонству зіграє одразу в груповому турнірі найпрестижнішого клубного турніру.

Цікаво, що для ван Леувена робота в "Шахтарі" стане лише третім досвідом у клубній кар'єрі. Окрім "Зорі" фахівець також був головним тренером "Маккабі" з Тель-Аліва. З цим клубом тренер навіть завоював поки що свій єдиний трофей: Кубок Ізраїлю у 2021 році.

Зазначимо також, що 3 липня футболісти донецького "Шахтаря" прибули на літні збори до Нідерландів. До 23 числа українська команда базуватиметься в Роттердамі та планує зіграти п'ять контрольних поєдинків у рамках підготовки до нового футбольного сезону.

Тим часом нагадаємо, що молодіжна збірна України з футболу пізно ввечері, 2 липня, обіграла Францію в 1/4 фіналу Молодіжного чемпіонату Європи 2023. Здобути перемогу над одним із головних фаворитів турніру з рахунком 3-1 нашій команді допомогли вихованці "Шахтаря" Георгій Судаков і Михайло Мудрик. До слова, завдяки цій перемозі Україна вперше в історії Незалежності зіграє у футбольному турнірі на Олімпійських іграх.