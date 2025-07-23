Уклав вигідну угоду: чим займається і де живе син легендарного футболіста Андрія Шевченка

Син легендарного футболіста Андрія Шевченка Крістіан підписав професійний контракт з "Вотфордом". Юнак уклав угоду, яка розрахована на один сезон з можливістю пролонгації ще на рік.

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На сайті англійського клубу повідомляють, що контракт був підписаний після того, як 18-річний нападник закінчив академію.

Майбутній сезон "Вотфорд" проведе в другому за силою дивізіоні Англії – Чемпіоншипі.

У минулому сезоні Крістіан виступав за "Вотфорд" U-18, у якому забив 11 голів, а також віддав вісім гольових передач.

"Швидкий, енергійний форвард з агресивним, активним стилем гри", — розповіли про сина Андрія Шевченка у клубі.

Андрій Шевченко з дружиною та сином Фото: andriyshevchenko/instagram

Крістіан Шевченко: що відомо

Крістіан — єдиний із чотирьох синів Андрія Шевченка, який обрав футбольну кар'єру. Футболом юнак почав займатися ще в академії "Челсі", а в грудні 2022-го перейшов в одну з юнацьких команд "Тоттенгема" під керівництвом Яя Туре.

У липні 2023 року Крістіан підписав контракт з клубом "Вотфорд", де грає в молодіжному складі.

Крістіан Шевченко Фото: Instagram

До речі, син Андрія Шевченка, який народився у Лондоні, у березні 2024 року отримав український паспорт. Після цього він отримав виклик до юнацької збірної України (U19). 20 березня 2024 року юнак дебютував у складі юнацької збірної України з футболу в матчі проти Північної Македонії.

Андрій Шевченко та модель Крістен Пазік стали батьками ще трьох синів — Джордана, Олександра та Райдера-Габріеля.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, минулого року Андрій Шевченко відсвяткував 20-річчя подружнього життя з американською моделлю.