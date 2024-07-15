Андрій Шевченко у річницю весілля показав архівні фото з дружиною

Андрій Шевченко з дружиною та синами живуть за кордоном. Футболіст часто буває в Україні по робочих питаннях.

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47-річний Андрій Шевченко відсвяткував 20-річчя подружнього життя із 45-річною американською моделлю Крістен Пазік. У день свого весілля пара опублікувала архівні фото під якими привітала один одного з святковим днем.

"Люблю тебе. Дякую, що завжди поряд зі мною", – написав Андрій Шевченко оприлюднивши архівні фото пари.

Пара офіційно зареєструвала стосунки у 2004 році. Цьогоріч Андрій та Крістен святкують порцелянове весілля (20 років шлюбу). Спільно пара має чотирьох дітей. Старшому сину Джордану Шевченку у жовтні виповниться 20 років. Після повномасштабної війни, юнак, який вчиться у Єлі, почав вивчати українську історію і мову.

Другому сину Андрія Шевченка Крістіану виповнилося 17 років. В березні він дебютував у якості гравця юнацької збірної України з футболу. Крім цього, другий син Андрія Шевченка отримав у березні 2024 отримав громадянство України. Третьому сину Андрія Шевченка Олександру виповнилося 11 років, наймолодшому Райдеру-Габріелю цьогоріч виповнилося 10 років.

Зауважимо, що родина футболіста живе на околиці Лондона у селищі Вірджинія-Уотер, де багато років тому Андрій Шевченко придбав приватний будинок. Нерухомість за кордоном українському футболісту обійшлася в 14 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андрій Шевченко з дружиною привітали меншого сина з 10-річчям.

Крім цього, Фокус писав, що Андрій Шевченко розповів, що його квартира в столиці неодноразово потрапляв під обстріли.