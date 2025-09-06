Блогерша-миллионщица Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" (фото)

Украинская блогерша-миллионница Даша Квиткова во второй раз выходит замуж. Она сказала "да" футболисту ФК "Динамо" Владимиру Бражко.

Кадрами важного момента звезда соцсетей поделилась в Instagram. У пары было вечернее свидание на поле для гольфа.

"Тысячу раз "да"", — написала невеста.

В частности, Квиткова показала кольцо, которое получила от любимого, и выложила несколько романтических кадров.

Даша Квиткова выходит замуж Фото: instagram/kvittkova

"Классно поиграли в гольф", — пошутила блогерша в сторис.

Владимир Бражко Фото: instagram/kvittkova

Роман Даши Квитковой и Владимира Бражка

Блогерша и футболист весной 2025 года посетили вместе свадьбу друзей. На празднике они сидели рядом, а Бражко нежно держал любимую за руку. Более того, в один момент Владимир наклонился к Даше и нежно поцеловал ее в щечку, после чего та улыбнулась.

Даша Квиткова выходит замуж Фото: instagram/kvittkova

Позже о романе блогерши и футболиста "Динамо" написало издание "РБК-Украина". Их инсайдер говорил, что влюбленные уже несколько месяцев находятся в отношениях.

"Они уже не прячутся. Вместе за продуктами ходят... Букеты огромные он дарит. Они точно встречаются", — рассказывал источник.

Квиткова и Бражко часто делились фото с загадочными избранниками в соцсетях, однако скрывали их лица. Впоследствии тайна окончательно раскрылась.

Даша получила известность после победы в 9-м сезоне шоу "Холостяк", где ее выбрал главный герой Никита Добрынин. Это единственная пара, которая поженилась после проекта. Они даже обвенчались и стали родителями сына Льва.

Впрочем, в январе 2023 года экс-пара объявила о разводе.

