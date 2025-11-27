Підтримайте нас RU
"Гірко": Цимбалюк заінтригував побаченням з учасницею "Холостяка" (фото)

Тарас Цимбалюк показався з учасницею холостяка
Тарас Цимбалюк | Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор та герой реаліті-шоу "Холостяк-14" Тарас Цимбалюк розсекретив, з ким з дівчат піде на побачення в наступному випуску, який вийде вже в цю пʼятницю. Артист показався з моделлю з Хмельницького Іриною Пономаренко.

Цимбалюк опублікував спільні фото з нею у своєму Instagram. Дівчина запам'яталася глядачам яскравим рожевим капелюшком на першій вечірці.

"Незабутня зустріч! В п'ятницю покажемо", — підписав фото актор.

Тарас Цимбалюк та Ірина Пономаренко
На світлинах парочка уважно дивиться одне на одного, тримаючи техніку для зйомок.

Реакція людей

Користувачі мережі почали активно коментувати фото та засипати Ірину компліментами:

  • "Нарешті! Ірочка".
  • "Блін, вони такі схожі, як брат і сестра! Зовнішньо! В них одне лице! І по вайбу! Ну не одна ж я так думаю?".
  • "Ірочка взагалі красуня. Це неперевершена".
  • "Вболіваю за цю красотку. Справжня і не така, як усі. А космічні ми кожен по-своєму".
  • "Надіюсь, в п’ятницю ти скажеш, як сильно любиш Іринку!!!".
Тарас Цимбалюк та Ірина Пономаренко
Ба більше, свій коментар також залишив і ведучий "Холостяка" Григорій Решетнік: "Гірко нарешті".

Крім того, Наталка Денисенко заявила, що на проєкт прийшла копія колишньої Цимбалюка.