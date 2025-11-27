"Гірко": Цимбалюк заінтригував побаченням з учасницею "Холостяка" (фото)

Український актор та герой реаліті-шоу "Холостяк-14" Тарас Цимбалюк розсекретив, з ким з дівчат піде на побачення в наступному випуску, який вийде вже в цю пʼятницю. Артист показався з моделлю з Хмельницького Іриною Пономаренко.

Цимбалюк опублікував спільні фото з нею у своєму Instagram. Дівчина запам'яталася глядачам яскравим рожевим капелюшком на першій вечірці.

"Незабутня зустріч! В п'ятницю покажемо", — підписав фото актор.

Тарас Цимбалюк та Ірина Пономаренко Фото: taras.tsymbaliuk\Instagram

На світлинах парочка уважно дивиться одне на одного, тримаючи техніку для зйомок.

Реакція людей

Користувачі мережі почали активно коментувати фото та засипати Ірину компліментами:

"Нарешті! Ірочка".

"Блін, вони такі схожі, як брат і сестра! Зовнішньо! В них одне лице! І по вайбу! Ну не одна ж я так думаю?".

"Ірочка взагалі красуня. Це неперевершена".

"Вболіваю за цю красотку. Справжня і не така, як усі. А космічні ми кожен по-своєму".

"Надіюсь, в п’ятницю ти скажеш, як сильно любиш Іринку!!!".

Відео дня

Тарас Цимбалюк та Ірина Пономаренко Фото: taras.tsymbaliuk\Instagram

Ба більше, свій коментар також залишив і ведучий "Холостяка" Григорій Решетнік: "Гірко нарешті".

Де дивитися "Холостяк 14"

У прямому ефірі на телеканалі СТБ — щопʼятниці о 19:00.

Онлайн на офіційному сайті СТБ (stb.ua).

Також епізод згодом буде доступний на YouTube (щочетверга, через шість днів після телеефіру).

На низці українських стримінгових сервісів (Київстар ТБ, SWEET.TV).

На сайті Телепортал.

