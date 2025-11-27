"Гірко": Цимбалюк заінтригував побаченням з учасницею "Холостяка" (фото)
Український актор та герой реаліті-шоу "Холостяк-14" Тарас Цимбалюк розсекретив, з ким з дівчат піде на побачення в наступному випуску, який вийде вже в цю пʼятницю. Артист показався з моделлю з Хмельницького Іриною Пономаренко.
Цимбалюк опублікував спільні фото з нею у своєму Instagram. Дівчина запам'яталася глядачам яскравим рожевим капелюшком на першій вечірці.
"Незабутня зустріч! В п'ятницю покажемо", — підписав фото актор.
На світлинах парочка уважно дивиться одне на одного, тримаючи техніку для зйомок.
Реакція людей
Користувачі мережі почали активно коментувати фото та засипати Ірину компліментами:
- "Нарешті! Ірочка".
- "Блін, вони такі схожі, як брат і сестра! Зовнішньо! В них одне лице! І по вайбу! Ну не одна ж я так думаю?".
- "Ірочка взагалі красуня. Це неперевершена".
- "Вболіваю за цю красотку. Справжня і не така, як усі. А космічні ми кожен по-своєму".
- "Надіюсь, в п’ятницю ти скажеш, як сильно любиш Іринку!!!".
Ба більше, свій коментар також залишив і ведучий "Холостяка" Григорій Решетнік: "Гірко нарешті".
Де дивитися "Холостяк 14"
- У прямому ефірі на телеканалі СТБ — щопʼятниці о 19:00.
- Онлайн на офіційному сайті СТБ (stb.ua).
- Також епізод згодом буде доступний на YouTube (щочетверга, через шість днів після телеефіру).
- На низці українських стримінгових сервісів (Київстар ТБ, SWEET.TV).
- На сайті Телепортал.
