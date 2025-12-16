Участница "Холостяка", которая оскандалилась фото с собакой, обратилась к людям

Надин Головчук, участница 14-го сезона "Холостяка", попала в скандал после публикации детского фото с собакой, которое пользователи соцсетей назвали жестоким и неприемлемым обращением с животным.

Она впоследствии удалила фото, а после нескольких дней активной критики в сети сделала новое заявление.

Надин Головчук оправдалась за фото с собакой

"Фото, которое я опубликовала, вызвало сильный резонанс в соцсетях. Я вижу эту реакцию и не хочу ее игнорировать. На этой фотографии — моя любимая собака, которая прожила долгую и счастливую жизнь в нашей семье. И маленькая я — ребенок, который только учится проявлять любовь, не всегда осознавая, как его действия могут выглядеть со стороны", — написала участница "Холостяка".

Головчук подчеркнула, что на том фото — маленькая Надежда, не жестокая, не агрессивная. А ребенок, который не понимал, что отдельный момент, вырванный из контекста, может быть воспринят больно или шокирующе.

"В семье меня учили проявляться, объясняли разницу между добром и злом, между любовью и тем, что может нанести вред. Я с уважением отношусь к людям и организациям, которые защищают животных и остро реагируют на любые проявления, которые могут выглядеть как насилие. Я понимаю эту чувствительность и принимаю тот факт, что это фото могло вызвать сложные эмоции", — добавила она.

Надин отметила, что фотографии более 20 лет. Сегодня она — другой человек с четким пониманием ответственности и границ.

"В моей жизни всегда были животные, и мое отношение к ним — это забота, защита и уважение. Это ценности, с которыми я выросла и с которыми живу. Это то, чему научили и дали мне мои родители — потому что они у меня прекрасные и очень светлые люди", — написала участница "Холостяка".

Надин Головчук попала в скандал из-за фото с собакой Фото: Instagram

Скандальное фото

Снимок, на котором маленькая Надин держит пса за шкуру, вызвал волну возмущения в соцсетях и реакцию зоозащитников.

"Это не юмор, а жестокость. И реакция родителей на нее формирует дальнейшее мировосприятие ребенка. Воспитывайте гуманность и учите заботе, а не боли", — написали UAnimals.

Сначала фото появилось в последнем выпуске "Холостяка". Тарас Цимбалюк отметил: "это смешно, но так делать нельзя".

Впоследствии Головчук опубликовала его в своем Instagram и добавила подпись с фразой "так будет с каждым хейтером", что лишь усилило негативную реакцию украинцев.

Знакомство Надин с Цимбалюком Фото: СТБ

