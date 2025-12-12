Поцелуй и знакомство с мамой: "Холостяк" Цимбалюк приехал в Хмельницкий (фото)
В эфире романтического реалити "Холостяк" на СТБ Тарас Цимбалюк уже сегодня сделает шаг, который меняет ход сезона: познакомится с семьями тех, с кем может строить будущее: Ирины Пономаренко, Надин Головчук, Дарьи Романец и Анастасии Половинкиной.
Но перед встречами с родителями девушек его ждут индивидуальные свидания. Каждая девушка откроет часть своего внутреннего мира, которую не показывала никому на проекте, пишет СТБ.
Новый выпуск "Холостяка"
Сначала Тарас Цимбалюк приехал в Хмельницкий. Актер познакомится здесь с родными модели Ирины Пономаренко. Перед встречей с близкими девушки они пришли в "место силы" модели, где она прячется от мира, когда ей нужен покой.
"От Ирочки можно ожидать что-угодно", — говорит главный герой реалити-шоу.
Впоследствии дуэт посадил дерево и сделал памятные фото возле него.
Впоследствии Тарас и Ирина поехали играть в теннис. А игра закончилась поцелуем.
Знакомство с мамой
В частности, состоялось знакомство с мамой и братом девушки. Отец участницы живет на временно оккупированной территории, поэтому Ирина не созвонилась с ним ради безопасности.
Впоследствии Цимбалюк пригласил маму Ирины Наталью на общение, а девушка тем временем проводила время с братом Ярославом. Женщина показала "Холостяку" детские фотографии дочери.
Более того, Тарас признался, что разговор с мамой Ирины был странным. Актер предположил, что у них с дочерью сложные отношения.
