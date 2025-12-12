Поцілунок та знайомство з мамою: "Холостяк" Цимбалюк приїхав до Хмельницького (фото)

В ефірі романтичного реаліті "Холостяк" на СТБ Тарас Цимбалюк уже сьогодні зробить крок, який змінює хід сезону: познайомиться з родинами тих, з ким може будувати майбутнє: Ірини Пономаренко, Надін Головчук, Дар'ї Романець та Анастасії Половинкіної.

Але перед зустрічами з батьками дівчат на нього чекають індивідуальні побачення. Кожна дівчина відкриє частину свого внутрішнього світу, яку не показувала нікому на проєкті, пише СТБ.

Новий випуск "Холостяка"

Спершу Тарас Цимбалюк приїхав у Хмельницький. Актор познайомиться тут з рідними моделі Ірини Пономаренко. Перед зустріччю з близькими дівчини вони прийшли у "місце сили" моделі, де вона ховається від світу, коли їй потрібен спокій.

"Від Ірочки можна очікувати що-завгодно", — каже головний герой реаліті-шоу.

Згодом дует посадив дерево та зробив памʼятні фото біля нього.

Тарас Цимбалюк та Ірина Пономаренко посадили дерево Фото: СТБ

Згодом Тарас та Ірина поїхали грати теніс. А гра закінчилася поцілунком.

Знайомство з мамою

Зокрема, відбулося знайомство з мамою і братом дівчини. Батько учасниці живе на тимчасово окупованій території, тому Ірина не зідзвонилася з ним заради безпеки.

Згодом Цимбалюк запросив маму Ірини Наталію на спілкування, а дівчина тим часом проводила час із братом Ярославом. Жінка показала "Холостяку" дитячі фотографії доньки.

Тарас Цимбалюк познайомився з мамою Ірини Пономаренко Фото: СТБ

Ба більше, Тарас зізнався, що розмова з мамою Ірини була дивною. Актор припустив, що в них з донькою складні стосунки.

