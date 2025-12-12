"Холостяк" Іраклі Макацарія втретє стане батьком: що відомо про його родину (фото)
40-річний грузинський продюсер Іраклі Макацарія, який став відомим після участі в 6-му сезоні шоу "Холостяк", з дружиною Лізою Чічуа знову очікують на поповнення в родині. Подружжя втретє стане батьками.
Вони вже розсекретили стать дитини. "Холостяк" та його кохана очікують на дівчинку. Пара опублікувала відео з гендер-паті.
"Дитинка №3 вже невдовзі з'явиться на світ", — написали Іраклі та Ліза.
У коментарях їх активно почали вітати зіркові друзі та прихильники.
Іраклі Макацарія: особисте життя
- Іраклі став широко відомим у 2016 році, коли був головним героєм шостого сезону шоу "Холостяк" в Україні — там він обирав свою обраницю з-поміж 28 учасниць. У фіналі зробив пропозицію Олені Лесик, але їхні стосунки завершилися через рік після проєкту.
- Після шоу йому приписували романтичні зв’язки з різними відомими жінками, зокрема Мішель Андраде та гімнасткою Анною Різатдіновою, але ці чутки не підтвердилися.
Стосунки з Лізою Чічуа
У 2021 році Іраклі почав стосунки з Лізою Чічуа, яка молодша за нього на 17 років. У 2022 році він зробив їй пропозицію, а в липні того ж року вони одружилися на пишному весіллі в Грузії.
Пара виховує двох дітей: сина Георгія, який народився у червні 2023 року, та доньку Ніну, про народження якої Іраклі повідомив на початку 2025 року.
Макацарія активно ділиться сімейними моментами в соціальних мережах, показуючи життя з дружиною та дітьми.
Наразі Іраклі живе разом з дружиною та дітьми у Грузії, поєднуючи сімейне життя з бізнесом, блогерською діяльністю та іншими проєктами.
