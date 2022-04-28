Іраклі Макацарія освідчився молодшій на 17 років дівчині

Про стосунки між закоханими відомо близько року.

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37-річний герой шостого сезону романтичного шоу "Холостяк" та грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія зробив пропозицію своїй коханій, молодшій за нього на 17 років. Відео та фото зворушливого моменту він поділився на своїй Instagram-сторінці.

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Обраницею Іраклі стала 20-річна Ліза Чічуа. Про їхні стосунки стало відомо громадськості навесні 2021 року.

[ + – ] Іраклі Макацарія освідчився своїй коханій

Шоумен зібрав найближчих людей на одній з гірських вершин у Тбілісі та замовив багато яскравих кульок у формі сердець.

Коли молода кохана ексхолостяка сказала "так", у небі вибухнув святковий салют, а наречений не зміг стримати емоцій та сліз.

"Вона сказала "так". 27.04.2022", — підписав знімки з моменту освідчення наречений.

Ліза, у свою чергу, виклала фото руки, на якій уже красується каблучка з діамантом.

Нагадаємо, з російського шоу "Холостяк" вирізали кадри з українською учасницею, яка відмовилась мовчати про війну в Україні.

Також Фокус писав про найбажаніших наречених України. Наймолодший у переліку 20-річний футболіст ФК "Шахтар" Михайло Мудрик, найстаршим є 50-річний керівник Офісу президента Андрій Єрмак.