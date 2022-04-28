Иракли Макацария сделал предложение младшей на 17 лет девушке

Об отношениях между влюбленными известно около года.

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37-летний герой шестого сезона романтического шоу "Холостяк" и грузинский бизнесмен Иракли Макацария сделал предложение своей возлюбленной, младшей его на 17 лет. Видео и фото трогательного момента он поделился на своей Instagram-странице.

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Избранницей Иракли стала 20-летняя Лиза Чичуа. Об их отношениях стало известно общественности весной 2021 года.

[ + – ] Иракли Макацария сделал предложение своей возлюбленной

Шоумен собрал самых близких людей на одной из горных вершин в Тбилиси и заказал множество ярких шаров в форме сердец.

Когда молодая возлюбленная экс-холостяка сказала "да", в небе разразился праздничный салют, а жених не смог сдержать эмоций и слез.

"Она сказала "да". 27.04.2022", — подписал снимки с момента предложения жених.

Лиза, в свою очередь, выложила фото руки, на которой уже красуется кольцо с бриллиантом.

Напомним, из российского шоу "Холостяк" вырезали кадры с украинской участницей, отказавшейся молчать о войне в Украине.

Также Фокус писал о самых желанных невестах и женихах Украины. Самый молодой в списке — 20-летний футболист ФК "Шахтер" Михаил Мудрик, самым старшим стал 50-летний руководитель Офиса президента Андрей Ермак.