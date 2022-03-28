Из российского шоу "Холостяк" вырезали кадры с украинской участницей

Девушка отстаивала свою гражданскую позицию.

Накануне стало известно, что с нового сезона романтического шоу "Холостяк" российский телеканал ТНТ вырезал кадры с участницей украинкой.

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Как известно, Элина Крупская, участница шоу, отказалась идти на уступки руководству канала и продолжила освещать события в Украине, в частности, последствия российского военного вторжения. Девушка не согласилась на ультиматумы продюсеров холдинга, поэтому ее не покажут в новом сезоне популярного романтического шоу.

Об этом Элина рассказала под одним из постов в своем Instagram, отвечая на вопросы подписчиков:

Руководство канала поставило мне условие: либо я молчу о войне и забираю флаг из аватарки, либо меня вырезают. Как видите, они пошли вслед за русским кораблем. Вырезали, но полностью убрать с эфира не смогли. А жаль, – написала Крупская.

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Как известно, в новом сезоне российского шоу холостяков двое – казахский блогер Димаш Адилет и бизнесмен Александр Гранков.

Об Элине известно, что она родилась в 1997 году в Киеве. Сейчас девушка активно ведет социальные сети, продвигает собственное онлайн-обучение и была участницей российского шоу "Холостяк", в котором, как известно, ее уже не покажут.

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Напомним, Леся Никитюк перепела украинскую народную песню "Сіла птаха" и высмеяла основные фейки российской пропаганды.

Также Фокус писал об отмене в России долгожданной премьеры фильма "Ампир V" по роману Виктора Пелевина. Картина должна была выйти на экраны еще в ноябре 2021 года, однако из-за коронавирусных ограничений ее показ отложили. А сейчас, за несколько дней до премьеры, выход фильма снова под вопросом.