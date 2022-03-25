В РФ отменяют премьеру "Ампир V" по роману Виктора Пелевина с Оксимироном в главной роли

В картине снялся известный рэпер Оксимирон.

В РФ отменяют премьеру фильма-фэнтези "Ампир V" по роману 59-летнего российского современного прозаика Виктора Пелевина. Об этом пишет Медуза.

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Как известно, картина должна была выйти на широкие экраны 1 апреля 2022 года. Однако премьеру фильма отложили.

Одну из ключевых ролей сыграл известный рэпер Оксимирон (Мирон Федоров), резко осудивший войну РФ против Украины в первые дни военного вторжения и уехавший в Лондон. А в Турции музыкант сыграл несколько благотворительных концертов, средства из которых отправил фондам, помогающим украинским беженцам. Также в фильме снялся 26-летний сын российского актера Олега Табакова, Павел.

[ + – ] Трейлер к фильму

Стоит отметить, что сначала премьера фильма-фэнтези планировалась на ноябрь 2021 года, но ее решили перенести из-за пандемии коронавируса. Прокатчиком картины выступала компания Sony Pictures, ушедшая из РФ после военного вторжения России в Украину.

Режиссером картины выступил американо-российский сценарист Виктор Гинзбург, не впервые экранизирующий романы Виктора Пелевина.

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