У Росії скасовують прем'єру фільму "Ампір V" за романом Віктора Пелевіна

У картині знявся відомий репер Оксімірон.

У РФ скасовують прем'єру фільму-фентезі "Ампір V" за романом 59-річного російського сучасного прозаїка Віктора Пелевіна. Про це пише Медуза.

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Як відомо, картина мала вийти на широких екранах 1 квітня 2022 року. Проте наразі прем'єру фільму відклали.

Одну з ключових ролей зіграв відомий репер Оксімірон (Мирон Федоров), який різко засудив війну РФ проти України в перші дні воєнного вторгнення та поїхав до Лондона. А в Туреччині музикант зіграв кілька благодійних концертів, кошти з яких відправив фондам, котрі допомагають українським біженцям. Також у фільмі знявся 26-річний син російського актора Олега Табакова, Павло.

[ + – ] Трейлер фільму

Варто зазначити, що спочатку прем'єра фільму-фентезі планувалася на листопад 2021 року, але її вирішили перенести через пандемію коронавірусу. Прокатником картини виступала компанія Sony Pictures, яка пішла з РФ після воєнного вторгнення Росії в Україну.

Режисером картини виступив американо-російський сценарист Віктор Гінзбург, який не вперше екранізує романи Віктора Пелевіна.

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