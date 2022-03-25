У Росії скасовують прем'єру фільму "Ампір V" за романом Віктора Пелевіна
У картині знявся відомий репер Оксімірон.
У РФ скасовують прем'єру фільму-фентезі "Ампір V" за романом 59-річного російського сучасного прозаїка Віктора Пелевіна. Про це пише Медуза.
Як відомо, картина мала вийти на широких екранах 1 квітня 2022 року. Проте наразі прем'єру фільму відклали.
Одну з ключових ролей зіграв відомий репер Оксімірон (Мирон Федоров), який різко засудив війну РФ проти України в перші дні воєнного вторгнення та поїхав до Лондона. А в Туреччині музикант зіграв кілька благодійних концертів, кошти з яких відправив фондам, котрі допомагають українським біженцям. Також у фільмі знявся 26-річний син російського актора Олега Табакова, Павло.
Варто зазначити, що спочатку прем'єра фільму-фентезі планувалася на листопад 2021 року, але її вирішили перенести через пандемію коронавірусу. Прокатником картини виступала компанія Sony Pictures, яка пішла з РФ після воєнного вторгнення Росії в Україну.
Режисером картини виступив американо-російський сценарист Віктор Гінзбург, який не вперше екранізує романи Віктора Пелевіна.
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