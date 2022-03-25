Spotify йде з Росії через новий закон про "фейки", — ЗМІ

За інформацією шведських ЗМІ, компанії вважають, що цей закон ставить під загрозу співробітників і, можливо, російських слухачів.

Шведський музичний стримінговий сервіс Spotify йде з Росії через ухвалення закону про "фейки", що передбачає кримінальну відповідальність за поширення "хибної" інформації про російську армію. Про це повідомляє шведське видання Expressen.

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У компанії вважають, що тепер цей закон ставить під загрозу безпеку їхніх співробітників та, можливо, російських слухачів.

"На жаль, нещодавно ухвалений закон накладає додаткові обмеження на доступ до інформації, ліквідує свободу вираження думок та криміналізує деякі види новин. Це ставить під загрозу безпеку наших співробітників і, можливо, наших слухачів… Ми дійшли складного рішення повністю призупинити нашу роботу в Росії", — заявили в компанії.

Крім того, інформацію про вихід Spotify з російського ринку підтвердив журналіст з американського видання "Bloomberg" Лукас Шав.

"Терміново: Spotify йде з Росії", — написав він у Twitter.

Зазначимо, що 4 березня 2022 року ЗМІ повідомили про те, що Держдума РФ ухвалила поправки до кримінального кодексу. Депутати запровадили нову статтю, 207.3 КК, що передбачає кримінальну відповідальність за "поширення недостовірних відомостей про дії збройних сил Росії". Якщо громадянина РФ залучать за цією статтею, то йому може загрожувати термін до 3 років. У разі поширення фейків організованою групою термін збільшується до 10 років, а якщо таке поширення призведе до "тяжких наслідків", то термін становитиме максимум 15 років колонії.

Компанія Spotify зайшла на російський ринок 15 липня 2020 року. Поки що невідомо, коли саме обмеження торкнуться російських користувачів. Повідомляється, що станом на вечір, 25 березня, сервіс справно працює в Росії.

Нагадаємо, 3 березня стримінговий сервіс закрив свій офіс у Росії. Крім того, у додатку обмежили доступ до ЗМІ, які фінансує Кремль. Це стосується медіа-компанії RT та новинного агентства Sputnik.